Récord de exportaciones por suba de precios, pero las cantidades cayeron

19/01/2023 - 23:53 Economía

Las exportaciones del 2022 marcaron un récord: sumaron US$ 88.446 millones, mientras las importaciones alcanzaron los US$ 81.523 millones, informó el Indec. Pero no fue suficiente para sostener el superávit comercial, que en un año cayó a la mitad: pasó de US$ 6.923 millones a US$ 14.751 millones.

En 2022, las exportaciones crecieron 13,5%, mientras que las importaciones, pese a las múltiples restricciones que aplica el gobierno, aumentaron 29%, hasta los US$ 81.523 millones.

Sin embargo, en el año las ventas al exterior aumentaron 13,5% como resultado de una suba en los precios (16,2%) y una reducción en las cantidades (-2,3%), lo que en realidad indica que se exportan menos volumen a mejor precio.

Las importaciones se incrementaron 29,0% por un aumento de 16,3% en los precios y de 11,0% en las cantidades. El cepo importador se sintió especialmente en el último mes del año pasado cuando las importaciones cayeron 19,3% para cerrar en US$ 5.017 millones. En diciembre también se retrajeron las exportaciones bajaron 7,1%, a US$ 6.119 millones. El saldo de ese mes fue de US$ 1.102 millones.

Pese a las trabas a las importaciones el salto del 29,3% es consecuencia de las mayores compras de Combustibles y Lubricantes. Este rubro fue el de mayor incidencia en el incremento anual, con un crecimiento del 120,2%, equivalente a US$ 7.025 millones adicionales, impulsadas tanto por el aumento de precios provocado por la invasión rusa a Ucrania (72%) como de las cantidades (28%).

Durante 2022 hubo un crecimiento de las ventas externas de todos los grandes rubros y se alcanzaron valores récords en las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (US$ 33.119 millones), Productos Primarios (US$ 23.868 millones) y Combustibles y Energía (US$ 8.398 millones).

Las Manufacturas de Origen Industrial (US$ 23.061 millones) registraron el valor más alto desde 2013, con exportaciones incrementales respecto a 2021 por US$D 3.148 millones.

Se destacaron las exportaciones del complejo sojero que alcanzó el máximo histórico de US$ 24.174 millones. También registraron valores récords de exportación el trigo, el maíz, la carne deshuesada, refrigerada y congelada, la cebada, el petróleo crudo y el litio, entre otros.

Entre los bienes industriales se destacaron las exportaciones del complejo automotor con un valor total de US$ 8.698 millones durante el año y un crecimiento del 22,5%.

Los principales mercados de exportación en 2022 fueron: Brasil (14,3%), Unión Europea (12,3%), China (9,1%), Estados Unidos (7,5%), Chile (5,6%) e India (5,2%).