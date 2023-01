El kilogramo de pan sube a $440 luego de más de 3 meses sin modificaciones

26/01/2023 - 00:21 Economía

Luego de casi 4 meses sin cambios, el precio sugerido del kilogramo de pan subirá a partir del 31 de este mes a $440, un incremento de $60 sobre los $380 que cuesta en la actualidad, equivalentes a un aumento de casi un 16%, porcentaje que recoge prácticamente la inflación acumulada en el último trimestre del 2022 que fue de 16,3% y que aún no compensa el 11% de suba que tuvo la harina subsidiada en este mes.

"Ya es la costumbre que estamos teniendo de vivir en un estado de inflación creciente desde hace tiempo. Por paritarias hay aumentos de sueldo casi cada 3 meses para empleados y se le suma bonos y otras actualizaciones por cláusula gatillo, entonces no queda otra que estacionalmente cada 2 ó 3 meses estar actualizando los precios, porque sino no se puede trabajar", indicó Hernán Camacho, del Centro de Industriales Panaderos local.

Agregó que "en esta "normalidad" en la que vivimos, de actualizaciones de bonos, sueldos, paritarias, a las pymes no les queda otra que aumentar el precio de su producto de venta, pero además están los aumentos de las materias primas, del combustible que empuja al resto, lo normal es que la harina por lo general no se aumenta cuando sube 11%, sino después de 3 meses, para tratar de solventar sueldos pero todos los gastos la materia prima van a subir fuerte de vuelta en marzo".

Para el panadero, "ésta es la normalidad, no hay soluciones, simplemente ir tapando estas cosas mes a mes, sube el sueldo, sube el producto, no alcanza el sueldo y hay que volver a subirlo. Lo que está pasando es que cada día nos deterioramos más, se deterioran más los vehículos, las máquinas y no se pueden reponer".