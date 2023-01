Transportes escolares analizan aplicar una tarifa preliminar de $15 mil

28/01/2023 - 01:08 Economía

Aún restan definir varias cuestiones en el último mes de vacaciones que se inicia la otra semana, pero los propietarios de transportes escolares vislumbran la posibilidad de aplicar como una tarifa preliminar un promedio de $15.000 por alumno transportado para el ciclo lectivo 2023, aunque ese valor dependerá de diferentes variables que aún están en el terreno de la indefinición. Pero, no descartan que ese precio sea un piso a aplicar este próximo año.

El sector vive un escenario de incertidumbre, como también sucede con otras actividades, aunque en particular este rubro fue impactado fuertemente por la pandemia. Hasta el final de 2019, desde el sector indican que más de 30 vehículos prestaban este servicio. Pero con las clases interrumpidas en todo el 2020, ese número se redujo drásticamente. En diciembre del año pasado eran solamente 17 y este año, de ese total, no se sabe cuántos volverán a funcionar.

"Todavía no tenemos nada definido. Generalmente los primeros días de febrero, cuando empezamos el trámite para renovar las autorizaciones, nos reunimos con los colegas para pensar cómo van a ser las tarifas. Pero la situación está muy difícil", señaló Daniel Puntano, propietario de un transporte.

Agregó que "nosotros trabajamos con las escuelas hasta noviembre y no teníamos todos los viajes completos. Cerramos el año en $10.000 por chico el viaje de ida y vuelta, pero ahora si tenemos que aumentar un 100% como ha subido casi todo hasta ahora, incluso la cuota de los colegios, no sabemos cuántos clientes vamos a reunir".

Destacó que la actividad "hasta el año pasado no se había recuperado a los niveles de la prepandemia. Pero los repuestos de los vehículos han aumentado muchísimo y en algunos casos no se consiguen. Una cubierta para la camioneta vale $175.000, un rulemán $38.000, una pastilla de frenos $7.000. Son piezas básicas que han subido muchísimo de precio", indicó.

Puntualizó que "hoy en el sector hay que evaluar muy bien qué es lo que se va a hacer. Pero además si se exige un cambio de vehículos por la antigüedad de 10 años, no sabemos cómo se va a poder hacer porque son unidades que cuestan mínimo $12 millones y ya hay varios colegas que se han retirado de la actividad porque no se han podido mantener. En las charlas que vamos teniendo con algunos, lo que estamos hablando es de un mínimo de $14 a $15 mil en la tarifa por chico. Pero eso es hoy, vamos a ver qué sucede este mes que viene".

En la misma línea, Marta Palavecino, propietaria de un transporte escolar, señaló que "la verdad que estamos con mucha incertidumbre en el sector. Por un lado no sabemos si los horarios de los colegios van a tener cambios como el año pasado. Y en la parte económica tampoco hay nada fijo. Pero, lamentablemente no vamos a poder tener una tarifa baja este año porque todos los meses venimos con aumentos de combustibles y de repuestos. Los repuestos suben de precio casi de un día para el otro y no son aumentos de a $100 sino de a $1.000 ó $2.000. Todo eso resiente nuestra situación".

Puntualizó que "hay colegas que el año pasado terminaron cobrando $10.000 por chico. Pero hay que analizar bien las distancias del viaje. Estamos hablando ahora con algunos colegas de una tarifa muy preliminar de entre $14.000 y $15.000. Pero no está definido porque aún faltan dos aumentos de combustible y no es lo único que está subiendo".

Destacó que en el sector cada vez hay menos transportistas. "La pandemia nos ha afectado muchísimo. Antes del 2020 éramos un grupo de unas 30 combis y el año pasado quedamos nada más que 17. Hemos tenido ese desfasaje de vehículos y no hemos terminado el año con todos los viajes completos y ahora estamos con la incertidumbre. Hay algunos colegas que dudan en volver a trabajarla porque no saben si van a llegar a tener la cantidad de pasajeros y siempre está el riesgo latente de la rotura de alguna pieza del vehículo que hoy están todas muy caras".