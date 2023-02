Colina: "El escenario social en este año va a tener más inflación y más pobreza"

26/02/2023 - 02:04 Economía

Los economistas Jorge Colina (Idesa) y Orlando Ferreres (OJF) coincidieron en diagnosticar en diálogo con EL LIBERAL, que este año la inflación mantendrá una tendencia ascendente en un escenario con crecimiento de la pobreza y un estancamiento en la actividad económica.

Para Colina, "el 3% de inflación de abril no se va a cumplir, es una ilusión" ,a la par que anticipó que este segundo mes del año replicará el 6% de enero. Agregó que al Gobierno le sirve el escenario inflacionario "para licuar la suba del gasto público".

El que sigue es parte del diálogo que mantuvo Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina, con EL LIBERAL.

¿Con la inflación en 6% en enero, el 3 adelante para abril se vuelve más complicado?

El 3% de abril no se cumple, ya febrero va a dar otro 6%, pero es fundamentalmente porque el Gobierno usa la inflación para licuar gasto. Es decir, la forma de hacer déficit fiscal es hacer que la inflación suba. En el primer semestre la inflación a 57%, en el segundo fue 85%, entonces suben los ingresos públicos y pisan los cheques, los pagos. Eso es lo que estamos viendo ahora en el déficit fiscal que saltó en enero porque no habían hecho todos los pagos que debían hacer en diciembre para mostrar la reducción del déficit fiscal. Pero ahora en enero tenemos un salto del déficit fiscal notable porque se están haciendo los pagos que se deberían haber hecho en diciembre. No se redujo el déficit fiscal, lo que se hizo fue que se atizó la inflación para mostrar una cosmética de déficit reducido, que ahora en 2023 lo vamos a ver más real. Lo del 3% de abril es una ilusión

Los bonos, sumas extra, reapertura de paritarias etc., ¿alcanzarán para compensar la escalada de precios o le pondrá más presión?

Cuando el gobierno atiza la inflación para mostrar la reducción del déficit fiscal, luego no va a compensar con los bonos que pueda otorgar. Los bonos, los aumentos de salarios, las reaperturas de paritarias lo único que hacen es realimentar la inflación.

¿Puede que la caída de la actividad actúe como un freno a los aumentos o vamos a convivir con recesión e inflación?

La caída de actividad siempre actúa contra la inflación porque si la gente no compra, el comerciante trata de no remarcar. Pero si después el Estado está tirando emisión monetaria, entonces la gente que está sin producir está teniendo más billetes. Y más billetes con la misma producción es más inflación.

¿Cuál es el escenario social que vislumbras, en especial por la gente cuyos ingresos son los planes sociales?

El escenario social va a ser el de más pobreza, no necesariamente el de más protesta. Porque en definitiva, el Gobierno aplaca la protesta con más dinero que es más emisión, que es más inflación. En enero, el gasto asistencial creció un 415% respecto de enero del año pasado. Claramente sube la inflación, tiran mas planes así la gente está más calmada. Obviamente si emitimos más planes para calmar a la gente, la inflación sigue subiendo.

ORLANDO FERRERES

“Estamos en una etapa con recesión económica e inflación de precios”

El economista, director de la consultora OJF y Asociados, Orlando Ferreres, afirmó a EL LIBERAL que la pauta inflacionaria de 3% para abril pronosticada por el ministro Sergio Massa será “muy difícil de cumplir. Nosotros calculamos una inflación similar a la de 2022, del 100% para este año”.

Agregó que “el 3% de inflación para abril ya se veía muy difícil de cumplir, pero con enero a 6% y febrero a 6% y algo más, se vuelve aún más complicado. Va a ser muy difícil de cumplir. Nosotros calculamos para este año una inflación parecida a la del año pasado, del 100%”.

Consultado respecto de si los bonos y reapertura de paritarias para compensar la inflación no tendrán un efecto en precios, indicó que “esos aumentos son también costos y de algún lado tiene que salir el precio. Y tiene que salir de los costos efectivamente, esta es la forma de transmisión de los mensajes de la inflación”.

Puntualizó que “ante la caída de actividad, vamos a convivir con recesión e inflación porque va a haber una recesión de casi 1,7% este año y una inflación cercana al 100%. Estamos en una etapa en la que tenemos recesión económica e inflación de precios".

En este contexto, "el escenario para quienes cobran planes sociales está muy complicados, porque no van a cobrar lo mismo que el año anterior y eso les dificultará mantener el nivel de consumo que requieren, así que va a ser un año muy duro en materia de ingresos para todo este grupo social".