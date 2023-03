Indican que el consumo en los comercios minoristas lleva acumulado 7 meses en retroceso

06/03/2023 - 23:13 Economía

El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) Salvador Femenia sostuvo que con la excepción de diciembre, la venta minorista acumula 7 meses con números en rojo tanto en su comparación interanual como intermensual de acuerdo con los datos de comercios minoristas relevados por la entidad.

Además, la entidad con representación en todo el país inclusive Santiago del Estero, publicó este lunes un informe en el que detalló que la confianza de los empresarios pyme tanto del Comercio como de la Industria, cayó un 6,5% con respecto de febrero del 2022, pero la confianza del sector industrial fue la que más se deterioró al caer 12% contra igual mes del año pasado.

Femenia señaló en cuanto al consumo que este año empezó con los dos primeros meses en rojo. "La contracción del consumo fue de 0,9% interanual en febrero y de 0,65% en el primer bimestre. Los dos primeros meses del año empezaron con números en rojo, diciembre dio positivo, pero sin ese mes venimos de 5 meses consecutivos en baja, desde julio del año pasado. Son 7 meses que hay baja tanto interanual como intermensual. Sin contar diciembre, de junio a noviembre y ahora enero y febrero", detalló.

El vocero de la Came detalló que "las primeras semanas de julio el consumo estuvo paralizado porque no había precio de referencia. Desde allí, después no se pudo recuperar la venta minorista porque sufre el salario evidentemente, se cae mucho el poder de compra y este mes está muy impactado por el aumento de los alimentos frescos", indicó.

El mes de inicio de la caída al que aludió Femenia coincide con la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán, la sucesión de Silvina Batakis al frente de esa cartera por un breve lapso y luego, la asunción de Sergio Massa.

"Los rubros que más caen son textil e indumentaria, cae 11% interanual o sea un acumulado del 12,7% anual y es un rubro que viene cayendo desde la mitad del año pasado, impactado fuertemente con aumento de precios por encima de la inflación y tira el promedio muy fuerte hacia abajo", indicó Femenia.

Menos confianza

En febrero, la confianza de los empresarios pyme se ubicó 6,5% por debajo del mismo mes del año pasado, pero mejoró 3,8% mensual. En el segundo mes del año el ánimo de las pymes se recuperó de la fuerte caída de enero, pero no alcanzó para volver a los niveles de 2022, cuando se había alcanzado el segundo mayor valor de la serie desde el inicio de su medición.

En la comparación mensual, la mejora de la confianza fue liderada por el comercio, con un aumento de 5,1%, pero también sostenida por la industria (+1,9%). En los dos casos la suba se explica exclusivamente por mejoras en las expectativas futuras. La esperanza que genera la proximidad de un recambio de gobierno.

En la comparación a largo plazo, sin embargo, la confianza industrial resultó 13,1% menor a febrero del año pasado, y más estable, la del comercio se retrajo solo 1,7%.

Así surge del Índice de Confianza Pyme (ICPyme) que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) para captar el ánimo del empresario sobre la base de tres variables: la situación presente de su empresa, sus expectativas de evolución futura y sus intenciones de inversión.

Las pymes trabajaron en diciembre con niveles de confianza de 59,7 puntos, teniendo como referencia una escala de 0 a 100 (donde 0 es confianza nula y 100 confianza plena).