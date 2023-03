"Por el canje de deuda no va a bajar la inflación, aleja riesgos hasta junio, después, nadie sabe"

09/03/2023 - 00:19 Economía

¿Por qué se toma la decisión de lanzar este canje de títulos de deuda en pesos?

Desde junio, julio del año pasado, que el Gobierno se empezó a enfrentar a que su única fuente de financiamiento, más allá de la emisión monetaria, como lo es la emisión de deuda en pesos, el mercado, le ponía límites. Porque le empezó a mostrar que no parecía muy dispuesto a financiarlo más allá de las elecciones de este año. Con el correr de los meses, cada vez que emitía bonos, los bonos los colocaba, como mucho, hasta septiembre de este año. Entonces, lo que comenzó a ocurrir es que se concentraron todos los vencimientos entre el segundo y tercer trimestre de este año. El riesgo que existía era que el mercado de deuda no quisiera renovar esos vencimientos. ¿Qué podía pasar? Que el gobierno se viera obligado a pagar, pero sin tener con qué pagar. Porque justamente no tiene superávit fiscal, tiene déficit. No solamente debe devolver lo que pidió en el pasado sino pedir más todavía y esos recursos los obtendría de la emisión monetaria. Pero, teniendo en cuenta los montos que se están hablando, los títulos que el Gobierno ahora quiere canjear son $7,5 billones, eso es mucho más que la base monetaria. Es más que toda la cantidad de billetes que hay en la economía. Es mucho dinero el que estaba dando vuelta si eventualmente hubiera que emitir y devolver todo eso. Hay que imaginar las consecuencias en tipo de cambio e inflación.

¿Por qué quienes obtienen estos títulos no le habrían renovado las compras?

Porque no quieren ir más allá de septiembre. Porque tienen miedo lo que pueda pasar después de las elecciones con un nuevo gobierno. Y también porque los inversores saben que este Gobierno está acumulando un montón de distorsiones macroeconómicas, que el Gobierno que gane en octubre lo va a tener que resolver en diciembre de este año. Y como el escenario es incierto, no quieren correr ese riesgo y se quedan parados hasta septiembre. Entonces aparece esa acumulación de vencimientos y este riesgo. Por eso, Massa trata de ofrecerles a los que quieran este canje, cambiar los títulos que vencen hasta junio por títulos que van a vencer entre 2024 y 2025.

Extiende vencimientos al próximo Gobierno...

Le pasa la pelota al gobierno que viene. Porque esa deuda se la está pasando al próximo gobierno para que haga lo que sea para tratar de renovar. Por eso, la oposición dice que este problema es de este Gobierno y ese es el dilema. El Gobierno tiene que patear vencimientos, porque si tiene que pagar se le puede armar un lío. Pero la oposición si tuviera que pagar tendría también un lío. El tema es quién paga esta deuda que el Gobierno fue tomando en los últimos años. El Gobierno quiere que sea la oposición y la oposición, este Gobierno.

¿Cuánto sirve este canje para mejorar la economía?

Este canje descomprime. Porque baja el riesgo de emitir a lo loco hasta junio. Pero de julio en adelante, ese tema no está resuelto. Por otro lado, hay que ver si entra mucha gente al canje. El déficit fiscal no se genera solo de pagar deuda sino que hay que pagar el déficit fiscal que se va a ir generando en los próximos meses. Los datos del resultado fiscal de este año son malos. El Gobierno está gastando más y ahora se aprobó una reforma previsional que va a aumentar el gasto público en medio punto del PBI. ¿Con qué se va a pagar? Aparece entonces otra vez el riesgo de la emisión monetaria. El canje resuelve el problema parcialmente.