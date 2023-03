Santiago cerró el 2022 como primera provincia exportadora del NOA y novena en el país

09/03/2023 - 23:54 Economía

Por José Aranda (De la Redaccion de ELLIBERAL) Santiago del Estero fue la provincia que más exportó del NOA con un tercio de las ventas externas de la región, según un informe del Indec, con datos correspondientes al año 2022.

La provincia exportó por más de U$S1500 millones, superando con ese monto a toda las de la región de manera tal que un tercio del total exportado de la región NOA, tuvo como origen a esta provincia. Pero, además, se ubicó como la novena jurisdicción que generó más ingreso de divisas al país el año pasado, de acuerdo con el organismo estadístico.

En 2022, Santiago del Estero exportó por U$S1.545 millones, lo que implicó un incremento de 11,3% en relación con el año anterior. Participó con 1,7% del total nacional y 30,4% de los envíos al exterior de la región NOA.

Se destacó el rubro cereales –principalmente maíz y trigo–, con 68,2% del total exportado por la provincia, y un incremento de 14,1% respecto a 2021. Seguido por semillas y frutos oleaginosos que, con 16,5% del total, ocupó el segundo lugar, debido al crecimiento de 13,3% registrado en el año, y fibras de algodón, que alcanzó una participación de 5,5% y registró una baja de 4,5% respecto a 2021.

A pesar de la caída observada de 12,3%, hortalizas y legumbres sin elaborar quedó en cuarto lugar, y representó 4,6% de las exportaciones santiagueñas. Los destinos China, Asean, "Magreb y Egipto", "Resto de Aladi", Medio Oriente, República de Corea, Mercosur y Chile concentraron el 84,4% de las exportaciones de la provincia, seguidos en importancia por Unión Europea y USMCA.

En el país y la región

En 2022, el origen provincial de las exportaciones (OPEX), que detalla el aporte de cada región y provincia al total de las exportaciones, exhibió un alza en casi todas las regiones. La Patagonia aumentó sus exportaciones 42,1%; la región Noroeste (NOA), 15,1%; la región Pampeana, 13,1%; la región Noreste (NEA), 4,4%, mientras que la región Cuyo, registró una baja de 0,7%.

En total, las exportaciones del conjunto de regiones del país alcanzó los U$S 88.446 millones, con un crecimiento del 13% en todo el país.

Las exportaciones de la región NOA fueron de U$S 5.087 millones en 2022 (5,8% de las exportaciones argentinas) y mostraron un alza de 15,1% interanual. Los mercados más significativos fueron Unión Europea, China, USMCA, Mercosur y ASEAN. Las exportaciones de la región se distribuyeron entre las provincias de Santiago del Estero (30,4%), Salta (26,1%), Tucumán (18,8%), Jujuy (17,2%), Catamarca (4%) y La Rioja (3,7%).

Catamarca: Exportó por U$S 201 millones, 26,4% más que en 2021. Jujuy: Exportó por U$S 873 millones, un crecimiento de 64,7% respecto 2021. La Rioja: Sus exportaciones subieron 13,3% y totalizaron U$S 187 millones. Salta: Sus exportaciones crecieron 5,1% y alcanzaron un total de U$S1.327 millones. Tucumán: Sus ventas externas sumaron U$S 954 millones, subieron 4,4% respecto al 2021.

Se destacaron las exportaciones de Productos Primarios, que sumaron U$S2.938 millones (57,8% del total de la región) y crecieron 1,8% con respecto al 2021. Asimismo, las Manufacturas de Orígen Industrial totalizaron U$S1.495 millones (29,4% del total de la región) y subieron 69,3% interanual. Las Manufacturas de Orígen Agropecuario (MOA) alcanzaron U$S620 millones (12,2%) con suba interanual de 1,5%. Los Combustibles y Energía (CyE) sumaron U$S34 millones (0,7% del total) y cayeron 10,8% con respecto a 2021.