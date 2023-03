Loser se refirió a la inflación e indicó: "Tiene que haber una tregua de salarios y precios entre el Gobierno, gremios y empresas".

11/03/2023 - 23:49 Economía

El ex director para el hemisferio occidental del FMI, el economista mendocino Claudio Loser, mantuvo un diálogo con EL LIBERAL en el cual respondió sobre el reciente canje de deuda en pesos que realizó el Ministerio de Economía de la Nación. También se refirió a la negociación entre el Gobierno y el Fondo con respecto de la revisión de metas del acuerdo que mantiene con el organismo internacional y a la situación inflacionaria actual.

Loser, actual director ejecutivo del Centennial Group Latinoamérica, indicó en cuanto al FMI que si bien habrá una discusión dura con el organismo por el déficit fiscal, finalmente "se va a aprobar la revisión".

El economista se mostró también de acuerdo con el canje de la deuda en pesos, que si bien derivará en un problema mayor para el próximo Gobierno "es una acción razonable", pero de corto plazo.

¿Cuánto puede ayudar a la economía el canje de la deuda en pesos que se hizo esta semana? Aun cuando puede parecer costoso, y muchos analistas consideran que es una maniobra para pasar el problema a la administración siguiente, mi opinión es que es una acción razonable. La alternativa es seguir manejando el problema en forma cortoplacista, lo que pasaría un problema aún mayor a la próxima administración. Una debacle antes de las elecciones no ayudan a ninguno de los posibles candidatos. Por lo menos se introduce algún grado de certidumbre, aunque el tema principal es ajustar las cuentas fiscales.

¿ Cuáles son los puntos más duros en discusión con el FMI? ¿Se aprobará la revisión? Creo que se va a aprobar la revisión del programa. La discusión más dura será la referida al ajuste fiscal (por lo menos como porcentaje del PIB), el sistema cambiario, y cuánto es el margen que se le da al gobierno por el problema de la sequía. Pero es manejable.

La inflación sigue en alza. ¿Hay forma que este Gobierno pueda detenerla? Aparte del programa macro, y cambiario, que es crucial, tiene que haber una tregua salarios / precios con los principales protagonistas: empresas, gremios y gobierno. Difícil, pero posible, siempre que lo macro este más o menos controlado.

¿El FMI será más flexible en la meta de reservas para que este Gobierno llegue sin más presiones a octubre? Dada la situación climática y, en menor medida, la resultante de la invasión de Rusia a Ucrania , el FMI será flexible. Es parte de sus herramientas. Desde hace muchísimos años el FMI ha tenido mecanismos para compensar los problemas de ese tipo. No creo que den más dinero. Pero le van a dar el margen.

¿Cuál es su perspectiva para el escenario post electoral? No es fácil predecir quién ganara dado los conflictos internos en cada grupo. Sin embargo, cualquiera sea, tendrá que arreglar la situación macro y de inflación. Sin ello, no habrá apoyo del FMI y los organismos, ni de EE.UU. Tampoco China quiere prestar dinero a pérdida. Ya aprendió la lección. Es difícil, pero se tendrá que hacer. No creo que dolarizar sea la mejor solución, pero ese es otro debate.