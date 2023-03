El consumo en las pymes cayó durante el verano

13/03/2023 - 00:59 Economía

El consumo en los comercios pymes volvió a caer en enero y febrero, y desde el sector manifestaron su preocupación.

El titular de la Came, Alfredo González, dijo que más allá de la gran temporada turística, el sector pequeño y mediano tuvo caídas en las ventas. "No solamente nos pega la baja en ventas porque se reduce el poder adquisitivo de nuestros clientes, sino también la incertidumbre macroeconómica que se genera y eso pega de lleno en el día a día de nuestras empresas, que bien sabemos que no somos los que formamos el precio", señaló. Y añadió: "No es que tengan la culpa los que forman el precio, sino la situación macroeconómica y este proceso inflacionario que lamentablemente volvió a crecer estos últimos dos meses".

"En el caso de las pymes industriales se sigue manteniendo un nivel mínimo, pero importante que hace a que el uso de la capacidad instalada esté todavía en un 70%, si bien ha bajado del 75%, pero todavía se mantiene alto y eso hizo a que de alguna manera se siga manteniendo, que no quiere decir que está creciendo", explicó. Dijo que se necesita tener "en tiempo y forma los insumos que se requieren para poder producir. Se ha llegado a un cuello de botella en algunos casos y eso complica mucho".