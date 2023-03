Anses: quiénes cobran este viernes 17 de marzo

16/03/2023 - 20:56 Economía

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó hoy que los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los 73.665 pesos, con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 7 cobrarán mañana por ventanilla en las sucursales bancarias, con el aumento del 17,04% por Movilidad Jubilatoria.



Junto a sus haberes de marzo, los jubilados recibirán un bono de 15.000 pesos que también se abonará en abril y mayo próximo.



Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar con DNI terminado en 7 mañana tendrán disponible el dinero que podrán extraer con su tarjeta de débito, informó Télam.



Las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 5 mañana recibirán la prestación.



Mientras que las mujeres beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 8 y 9 mañana accederán al monto fijado en ese plan asistencial.



Las personas y entidades de bien público inscriptas en el Programa Hogar que les facilita el acceso a la garrafa social por residir en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural con DNI finalizado en 7 mañana tendrán depositado el dinero establecido para ese fin.



Por otra parte, continua el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI hasta el 11 de abril próximo.



También, sigue el abono de las Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de abril 2023.