Wall Street sube tras rescates bancarios y con la mira puesta en la Reserva Federal

16/03/2023 - 21:51 Economía

Las acciones en Nueva York cerraron hoy con alzas renovadas después de que se conociera un paquete de rescate al First Republic Bank, lo cual también provocó un repunte en las acciones de los bancos regionales, al tiempo que bajaron los rendimientos de los Bonos del Tesoro.



El Promedio Industrial Dow Jones ganó 1,2%, mientras que el índice ampliado S&P 500 subió 1,8%, al tiempo que el indicador tecnológico Nasdaq creció 2,5%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).



El mercado se vio respaldado por el rescate que un grupo de once bancos realizó para el First Republic por unos 30.000 millones de dólares y luego de que el Banco Nacional Suizo (SNB) inyectara unos 54.000 millones de dólares al gigante financiero Credit Suisse Group y anunciara que está buscando una transformación de esa sociedad.



La decisión se produjo en vísperas de que la Reserva Federal (FED) define un nuevo ajuste de su tasa de interés de referencia.



Los papeles tecnológicos se convirtieron en un imán para los inversores que buscaron dejar atrás la incertidumbre financiera en acciones de alto valor de mercado.



Amazon y Alphabet fueron los papeles más buscados por los inversores y crecieron 4% en sus precios.



Los inversores compraron acciones tecnológicas con la esperanza de que la crisis pudiera empujar a la FED, a moderar su agresiva política monetaria en su reunión de la próxima semana.



Mientras tanto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, intentó llevar tranquilidad a los mercados.



Durante una audiencia en el Capitolio, Yellen sostuvo que "las acciones tomadas esta semana demuestran nuestro compromiso decidido de garantizar que nuestro sistema financiero se mantenga fuerte y que los ahorros de los depositantes permanezcan seguros".



Los analistas están divididos respecto del camino que tomará la FED en su próxima reunión. La mitad espera que el organismo aumente su tasa de referencia en 25 puntos básicos. Sin embargo, la otra mitad estima que ahora que disminuyó el riesgo de una crisis bancaria, el banco central retome su hoja de ruta y ajuste en 50 puntos básicos, para reforzar su lucha contra una inflación que parece que vuelve a recalentarse.



El Departamento de Trabajo informó hoy que los pedidos de subsidios al desempleo. Las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos registraron un fuerte alza la semana pasada y alcanzaron el mayor número desde diciembre último, tras semanas rozando mínimos históricos, consignó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales.



Sin embargo, el mercado laboral se mantiene muy fuerte y con una gran oferta de puestos de trabajo vacantes.



Lo mejor del DJ fue para Intel +6,2%, Microsoft +4% y Travellers +3,4%.



En el S&P 500 se destacaron First Republic Bank +10%, Comerica +6,2% y Regional Finance Corp. +5,4%.



Las subas más importantes del Nasdaq se anotaron en AMD +7,7%, Marvell Technologies +7,2%, Adobe +5,9%, Lucid y Lam Research +5,8% y Airbnb +5,6%.



En Europa, las bolsas cerraron con alzas después de una sesión agitada durante la cual el Banco Central Europeo (BCE) subiera las tasas de interés en 50 puntos básicos a pesar de la reciente volatilidad en los bancos de la región.



El BCE dijo que estaba monitoreando las "tensiones actuales del mercado" y que proporcionaría apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona euro si fuera necesario.



Los mercados se vieron también respaldados, tras la decisión del SNB de inyectar unos 54.000 millones de dólares en el Credit Suisse, alejando la posibilidad de una crisis bancaria de mayor envergadura.



Las acciones de Credit Suisse terminaron la sesión con un alza del 18,8 %, ya que los inversores respiraron aliviados después de la ayuda proporcionada por el SNB.



En el índice líder Euro Stoxx 50 que ganó 2% se destacaron las subas de la francesa Hermes +4,7%, la alemana Deutsche Börse +4,2%, la neerlandesa Adyen +4% y la española Inditex y la alemana SAP +3,9%.



En Londres, el FTSE subió 0,9%, el DAX de Frankfurt escaló 1.6%, el CAC 40 de París creció 2%, el IBEX 35 de Madrid trepó 1,5% y el MIB de Milán avanzó 1,4%.