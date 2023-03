"La situación es crítica, podemos estar peor, pero la crisis ya está desatada"

18/03/2023 - 00:55 Economía

Por José Aranda (De la Redacción de EL LIBERAL) El economista Luis Palma Cané, especialista en mercados internacionales, mantuvo un diálogo con EL LIBERAL en el cual se refirió a la crisis en el sistema financiero de EE.UU. y Suiza y su impacto en el país, pero también abordó el escenario económico argentino e indicó que por la elevada inflación, "le tengo mucho más temor a la crisis social que a la crisis económica".

El analista, al referirse a la crisis bancaria que se desencadenó en la última semana en EE.UU., sostuvo que "esto no es igual que lo sucedido en 2008/2009" y descartó el riesgo de crisis sistémica, pero anticipó más semanas de volatilidad.

Esta semana se conocieron indicadores como la inflación de 6,6% en febrero y las canastas básicas que la superaron. ¿Cómo ve el panorama social?

La situación económica es crítica porque donde veamos, tenemos una crisis. Tenemos tipo de cambio atrasado, cepo cambiario, elevada inflación, elevado déficit, elevada emisión. Todo está desequilibrado. El sistema económico está en crisis. Suelen preguntarme cuándo viene la crisis. Pero la crisis económica ya está. Podemos estar peor. Pero la crisis ya está. Este mes de marzo, los indicadores de inflación marcan para 7 ó 7,5%. El problema no es solo el 6,6% o 7%, sino que hace 4 meses que cada mes es más alta la inflación. Las expectativas de inflación vencen a lo poco y mal que está haciendo el Gobierno. Querer parar esta inflación que es consecuencia del déficit y la emisión con controles de precios. Está absolutamente probado que es imposible. Tenemos inflación con recesión: estanflación. Yo le tengo miedo a la crisis social, porque tenemos un 40 y pico de pobres, un 6, 7 u 8% de indigentes y un país no puede seguir viviendo con la gente contando su comida, su ropa, etc. Cuidado, porque las crisis sociales ya las vivimos en 2001 y 2002 y uno sabe cómo empiezan, pero no cómo termina. Ya ha habido pedidos a los supermercados. Le tengo mucho más temor a la crisis social que a la crisis económica.

Hay quienes señalan que la cuestión social está contenida por las ayudas del gobierno nacional para calmar estos sectores.

Sí, pero eso es emisión que alimenta más la inflación y produce más pobreza. Además, menos mal que están las ayudas, pero no son suficientes. No le alcanzan a una familia tipo, con 2 ó 3 hijos en edad escolar, para vestirlos, darles de comer, pagar servicios. Estamos en una situación de crisis económica y a la vuelta de la esquina está la crisis social, que es lo que hay que tener cuidado. Porque esas crisis sociales normalmente se dan con cierto grado de violencia.