Incomprables: notebooks suben hasta 37,5% promedio luego del incremento arancelario

20/03/2023 - 22:12 Economía

Los precios de los 10 modelos más vendidos en el portal Mercado Libre aumentaron un 37,5% en promedio en las siguientes 48 horas, aunque hubo casos que en particular treparon hasta un 80%, luego de que el martes pasado se subieran los aranceles a la importación de cuatro clases de notebooks de 0 a 16%, y de un modelo de tablet, de 0% a 2%.

El dato surge de un relevamiento realizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. La notebook más vendida en Mercado Libre, la Dell Inspiron 3515, subió 4,7%; la segunda, que es la Asus X1502, 14,2%; la Dell Vostro 3401, 46,2%; la Asus X1502 (con un mejor procesador que el anterior), 13,4%; la HP 14-dq2024la, 76,9%; la Lenovo N5030, 47,4%; la Asus Vivobook 14, 11,8%; la Lenovo IdeaPad 15ITL05, 74,4%; la Dell Inspiron 3515 (con mejor procesador que el anterior), 42,9%, y la Asus X515EA, 42,7%.

Para la Bolsa de Comercio, la medida "esto deriva en mayores costos afrontados por toda la población en su conjunto, atenta contra la inserción del sector productivo en el resto del mundo y, por consiguiente, disminuye la generación de divisas", advirtió.

"En la práctica, aranceles elevados implican mayores costos para la adquisición de productos provenientes de otros países. Como resultado directo, las importaciones se ven reducidas, lo que conlleva numerosas consecuencias negativas. Entre ellas se destaca que, al no poder acceder a recursos más económicos, que permiten incrementar la eficiencia o la adopción de tecnologías, el sector privado pierde competitividad frente al resto del mundo", agregó.

Tras conocerse la medida, Argencon, la entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la economía del conocimiento, dijo que los equipos informáticos importados, "lejos de ser artículos suntuarios, son tecnologías indispensables requeridas por las industrias en general, y particularmente por las industrias del conocimiento".

El gerente de la Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines, Carlos Scimone, estimó que "a mediados de año el mercado se va a ordenar" en materia de precios, a la vez que objetó que "algunos tratan de ganar lo que fuera, comprando a $ 200 por dólar para la importación y vendiendo al equivalente a 400".

"Se pasaron de rosca, si un importador compra por EBay una Lenovo estándar de 8 megas de RAM y un disco de 256 gigas, el precio es de US$ 651,5; supongamos que hay que agregarle 50 dólares de flete y a eso el 50% por el exceso de US$ 300 (oficial), resulta un precio de US$ 900, un poco más de $300.000. ¿Cómo puede ser que a un mayorista, vendiendo a un comercio al público o por Internet, le pueda salir mucho más que eso? Es difícil", manifestó.