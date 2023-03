Deuda externa es de U$S226.034 M llega a casi U$S5.000 per cápita

28/03/2023 - 22:57 Economía

El stock de deuda externa bruta a valor de mercado alcanzó en diciembre pasado los US$ 226.034 millones, y significó un aumento del 1,27%, o US$ 2.845 millones, respecto de igual mes del 2021, informó el Indec.

En diciembre del 2021 la deuda externa bruta había alcanzado los US$ 223.189 millones, según las cifras oficiales que difundió el organismo estadístico.

Del total de deuda externa, excluyendo el sector privado, US$ 160.690 millones corresponden al Estado: el Tesoro Nacional adeuda US$ 147.784 millones y las provincias US$ 12.906 millones.

En el cuarto trimestre pasado el stock de deuda registró un alza de US$ 5.335 millones con respecto al trimestre anterior.

Por su parte, el stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual en diciembre pasado fue de US$ 276.694 millones y aumentó US$ 8.826 millones en la comparación interanual, respecto de los US$ 267.868 millones del último mes del 2021.

El aumento del último cuatrimestre del año se debió al incremento de US$ 8.071 millones registrado en la deuda del sector Gobierno general.

Los sectores institucionales Banco Central y Otras sociedades financieras registraron incrementos menores en sus deudas externas, por US$ 834 millones y US$ 110 millones, respectivamente.

El sector compuesto por Sociedades no financieras, hogares y sociedades sin Fines de Lucro redujo su deuda a valor nominal en US$ 5.057 millones.