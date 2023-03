Repuesteros señalan que por la menor importación faltan entre un 20 y 30% del stock de piezas

29/03/2023 - 23:23 Economía

No solo faltan varios modelos de autos 0km, en especial los importados. Desde hace varias semanas, también faltan en los negocios autopartistas locales, entre un 20 y 30% del stock de repuestos para autos y camionetas, en especial para aquellos que no tienen más de 5 años de antigüedad.

La escasez de dólares que padece el Banco Central y el cepo aplicado en las operaciones para pagar importaciones, llevó a que existan demoras y faltantes de productos importados tanto de vehículos, como también de piezas o repuestos.

Esta situación se da en la mayoría de las casas de repuestos, en especial cuando se trata de piezas originales.

Miguel Agüero, propietario de un negocio especializado en repuestos eléctricos de los vehículos, señaló que "hace una semana y media que no podemos conseguir el impulsor del béndix (motor eléctrico) del arranque de una camioneta. Tenemos que esperar otras 2 ó 3 semanas más para conseguirlo. Además, no se consiguen bujías de determinadas marca. Le pedimos 30 juegos a nuestro proveedor y nos ha mandado 5. También hay especulación de los mayoristas pero esto pasa con muchos productos".

Citó otro ejemplo: "Las lámparas Phillips que llevan los focos de los autos o camionetas, son importadas, no se consiguen, lo mismo otras piezas o repuestos de electricidad porque el 80% son importados. Y mucho no se puede hacer porque no hay repuestos. Ahora han llegado electroventiladores de una marca específica, pero hay que ver cuál será el precio. Siempre hay faltantes y eso también influye en el aumento de precios". Agregó que la falta de repuestos alcanza entre el 20 y 30% del stock.

Añadió que "en los precios influye todo la suba del combustible, de los fletes. Por ejemplo un juego de 4 bujías para un motor común cuesta entre $6000 a $7000, pero si vamos a motores nuevos de no más de 5 años, cuestan entre $4.000 a $5.000 cada una cuando hace un año valían la mitad".

Otro repuestero, Miguel, con un comercio especializado en venta de frenos y embragues señaló que "faltan algunas cosas como pastillas y cintas de freno, de calidad tipo original que son importadas, eso no se consigue. Son de los autos de alta gama , de camionetas nuevas, en eso hay faltantes porque son importadas, pero después en marca común o genéricos, se consigue, se demora pero se consigue".

En cuanto a los precios, dijo que "todos los meses se cambian las listas, fácil un 5 ó 6% de aumento mensual. El faltante de stock de repuestos debemos estar entre un 15 o 20% del total".