Reeligieron a Alfredo González como presidente de la CAME

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizó hoy su Asamblea General Ordinaria, de la que participaron 158 entidades asociadas. El empresario chaqueño, Alfredo González, fue reelegido por unanimidad a cargo de la presidencia, puesto que ocupa desde agosto de 2021.



“Vamos a profundizar nuestro trabajo en pos de la economía real de cada una de las más de 600 mil pymes que componen nuestra entidad”, dijo González y adelantó que su gestión se enfocará en lograr para las pequeñas y medianas empresas mayor acceso al crédito bancario, y en abogar por una modernización de las relaciones laborales que no implique la pérdida de derechos adquiridos para los trabajadores y por el ordenamiento tributario.



En relación a esto último señaló: “Hay que generar el real debate en el Congreso de la Nación para un ordenamiento tributario argentino. El anarquismo tributario hace inviable el crecimiento por la gran presión fiscal. Es imposible ser competitivos, es imposible seguir generando empresas. Casi 46 mil pymes se perdieron desde 2011 hasta la fecha. Esto se ve reflejado en la gran informalidad que existe y en la desocupación”.



Por otra parte, en cuanto a la legislación laboral resaltó que “los avances tecnológicos del mundo nos obligan a replantear la forma en la que nos vinculamos empresarios y trabajadores”. Y añadió: “Hay una generación de trabajadores nuevos a los que no les interesa estar dentro de los formatos laborales creados en la década del ’70”.



Por último, en lo que refiere a financiamiento expresó que “las pymes estamos acostumbradas a vivir con lo nuestro, pero no existen perspectivas de crecimiento económico para ninguna empresa si no tiene acceso a crédito bancario”.

Cabe destacar que entre los presentes se encontraban los secretarios generales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, y el de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco. Ambos gremios son paritarios con CAME en los sectores de comercio y servicios y de economías regionales.



Durante la asamblea también se renovaron los siguientes cargos:



Vicepresidente 1º: Camilo Alberto Kahale

Vicepresidente 2º: Fabián Castillo

Vicepresidenta 3ª: Claudia Fernández

Secretario General: Ricardo Diab

Secretario de Hacienda: Blas Taladrid

Prosecretario de Hacienda: Eduardo Rodríguez

Secretario de Organización: Silvio Farach

Secretario Gremial: Guillermo Polke

Secretario de Prensa: Salvador Femenía

Secretaria de Capacitación: Beatriz Tourn

Secretario de Relaciones Institucionales: Ezequiel Cerezo

Secretario de Relaciones Internacionales: Luis Alonso

Secretario de Turismo: Gregorio WerchowSecretario de Servicios: Dino Minnozi

Secretario de Interior: Gerardo Díaz Beltrán



CAME es la única entidad del país que representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones de los distintos sectores productivos de todas las provincias de la Argentina y su estatuto garantiza el federalismo en la conducción. Su principal objetivo es la defensa de las pequeñas y medianas empresas como principal motor de la economía. Todas las entidades asociadas a CAME representan exclusivamente a las pymes.