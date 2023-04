Alertan por desabastecimiento de garrafas por aumento de costos y falta de ajuste en los precios

23/04/2023 - 22:57 Economía

"Si los precios no se actualizan y no se paga esta asistencia que toda la industria viene asumiendo como que se iba a pagar desde el 1 de enero hasta la fecha, sumado a la deuda con el sector desde el año pasado, habrá empresas que no van a poder operar y regiones como el norte, donde los costos logísticos inciden mucho, donde habrá empresas que tampoco puedan llegar con sus productos, porque el costo logístico duplica lo que es la zona central del país, entonces no descarto que pueda haber faltantes si esto no se resuelve rápidamente".

"Estamos trabajando a pérdida", advirtió Pedro Cascales, presidente de Cegla (Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado). Con siete meses de demora del pago de la Asistencia Económica Transitoria, los fraccionadores de GLP no pueden sostener los precios de las garrafas que, según sus cálculos para que puedan lograr una "rentabilidad razonable", debería duplicarse desde sus valores actuales, a la vez que señalaron que con los valores actuales .

A esto se suma que ese beneficio caducó en diciembre pasado y no se prorrogó, mientras que los precios máximos de referencia fijados por la Secretaría de Energía están por debajo del costo de operación.

La proximidad a la temporada invernal desespera a los productores de garrafas, que abastecen a casi el 40% de la población, que las utiliza -principalmente- para calefaccionarse y cocinar. "Sin la asistencia y con precios de referencia por debajo de los costos de operación, es imposible invertir, producir y distribuir los productos", advirtió Cascales, desde la Cámara que agrupa a 17 fraccionadores pymes, representando al 70% del mercado nacional.

La Ley 26.020 establece que los precios de referencia se deben actualizar -periódicamente- garantizando una "razonable rentabilidad", a fin de que se puedan realizar las inversiones necesarias. Por eso, según los cálculos del sector, el precio de las garrafas debería duplicarse.

Para evitar esto, la Secretaría de Energía dispuso una Asistencia Económica Transitoria (AET) para el sector, pero el Estado les debe 7 meses, acumulando una deuda de $5.400 millones. "Estamos trabajando a pérdida", destacó Cascales que prevé un agravamiento del conflicto porque, además, el subsidio caducó en diciembre y no se prorrogó, mientras que los Precios Máximos de Referencia no alcanzan para cubrir los costos.

Según la última resolución, por una garrafa de 10 kg se fijó para el fraccionador $ 667, para el distribuidor $ 1.171 y $ 1.229 para la venta al público.

Si se tiene en cuenta que la estructura de inversión de cada garrafa involucra, por ejemplo, para las zonas más alejadas, un 23% de gastos de transporte, 21% de mano de obra, 18% producción, 4% impuestos y 34% GLP, "las cuentas no cierran", explicó Cascales.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad y en provincias como Santiago, el precio de la garrafa de 10 kilogramos puesta en domicilio ronda los $1.800 y $2.100, mientras en las estaciones de servicio, tiene un costo de $2.000 y, en puerta de distribuidora, ronda los $1.600.