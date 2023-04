Por la crisis del dólar, se frena venta de alimentos e insumos y suben precios

26/04/2023 - 06:23 Economía

Mientras el dólar blue alcanzó un nuevo récord de $495, esta disparada cambiaria que también se reflejó en los dólares financieros, repercutió a nivel local con la suspensión de entrega de mercaderías por parte de proveedores, la remarcación de precios en productos de consumo diario y de materias primas, además de la decisión de frenar venta de 0km en algunas concesionarias, a lo que se agregó la desaparición del crédito y de plazos para el pago de mercaderías.

La incertidumbre generada por la disparada del dólar blue, hizo que muchas fábricas suspendieran ventas, racionalicen entregas y remarquen precios. Esto lo padecieron varios negocios locales.

"En el rubro nuestro tenemos unos 25 proveedores de diferentes productos: harinas, grasas, margarinas y otros insumos para panaderías y 18 ya nos han suspendido las ventas", indicó Juan Jorge, gerente de distribuidora Laprida, una de las principales del rubro. Agregó que "nos han mandado un whatsapp avisando que la venta está suspendida. Dos de esos 18 son el proveedor de semillas para los panes y la refinería de grasas".

Puntualizó que en el caso de la grasa además viene acumulando un alza permanente de precios. "Un paquete de 10 kilogramos costaba $4.100 a inicios de abril y ahora está en $6.000, -un 46% de suba- pero todas las semanas llega una lista nueva. Ahora, directamente nos han suspendido las ventas porque dicen que no saben cuál es el costo real que tiene la elaboración de ese producto".

Detalló, además, que en mercadería como el azúcar, "el fardo de 10 kilogramos fraccionado a inicios de abril costaba $2.600 y ahora está en $3.800 -más de 40% en el mes-, en segundas marcas pero esta semana la bolsita de un kilogramo en los minoristas va a estar en $450 o incluso más". De hecho en algunos supermercados entre el viernes y este martes, el paquete de un kilogramo subió entre $40 a $50, hasta superar los $400.

En tanto, un supermercadista, dijo al respecto que "hay mercadería que nos están enviando a cuentagotas. Azúcar hace una semana que no consigo porque no hay precio. Todo sube en promedio 9% y dos veces por mes y todo se paga por anticipado", añadió Alberto, propietario de dos de estos negocios.

Jorge, agregó que en el caso de la harina, ayer experimentaron dos aumentos en la misma jornada. "Vendemos una harina económica de 3 ceros y a la mañana nos habían pasado un precio de $3.050 pero a la tarde, para la misma harina nos pasaron un precio de $3.300 en la bolsa de 25 kilogramos".

Agregó que los faltantes se podrían extender. "Nosotros vendemos cremas vegetales que se utilizan para la producción de tortas, también coco que se importa pero eso está parado en el puerto, no liberan el ingreso por la falta de dólares". En su percepción "éste es el peor momento porque antes te aumentaban el precio pero eran avisos programados, con 20 ó 30 días de anticipación pero ahora es de hoy para mañana o de una hora para otra como con la harina y todo se trabaja de contado". En este sentido, apuntó que "todo se paga en efectivo y hay cosas que se cobran a valor dólar del día, algunos proveedores a valor dólar oficial y otros se manejan con el blue", señaló.

Desde el Centro de Panaderos, indicaron que "están aumentando todas las materias primas, todos los productos para panificación, pero no podemos seguir subiendo el pan, en otras provincias lo están subiendo pero nosotros no podemos al menos por ahora, vamos a ver hasta donde llegamos, pero no sabemos hasta cuánto va a llegar el blue. La verdad que está todo muy complicado, porque sube el dólar blue y aumentan las cosas. Hoy nos es imposible subir el precio de los $500 actuales, porque a la gente no le alcanza para comprar nada y a la vez nosotros tenemos que mantener nuestra industria".

Asimismo, desde una concesionaria de una marca líder en el mercado, el gerente de la misma sostuvo que ayer "los precios han subido de los autos y el poco stock que había lo tenemos que proteger, la situación es esperar y ver qué pasa porque nadie sabe a qué valor va a estar el blue mañana" –por hoy- a la par que indicó que "estamos al final de mes y a principios del próximo cambian los precios desde fábrica, así que hay mucho para ver y esperar para reanudar las ventas".

Desde otro negocio similar, señalaron que "hoy lo único que se consigue es lo nacional, nada de modelos importados pero veremos cómo sigue mañana –por hoy- estamos atentos por si se corta la venta o entra una lista nueva, estamos a fin de mes y sabemos que en mayo los incrementos van a ser de mínima entre 7 y 8%".

Sergio, el propietario de una distribuidora de materiales para construcción indicó que "se junta un poco de incertidumbre en el sentido que los precios van a cambiar pero aún no han cambiado, las fábricas nos dicen que hay stock, que compremos pero se está mezclando el aumento y la falta de venta. Eso es complicado porque no hay venta como para estar con stock mayor del normal".