Jorge Colina: “Lo mejor que puede pasar es que el dólar siga a la inflación”

26/04/2023 - 02:02 Economía

El economista Jorge Colina, indicó en diálogo con EL LIBERAL que “el blue dio este salto porque estaba muy atrasado con respecto de la inflación, es decir, el valor que hoy tiene de casi $500, es un valor similar al que tenía en marzo de 2021. Pero entre marzo 2021 y hoy hubo muchos meses de inflación alta en donde el dólar paralelo no subió mucho en términos nominales”.

Agregó que “lo mejor que le puede pasar al Gobierno es que el dólar acompañe a la inflación y no se desboque, pero si la inflación sube con el dólar no va a haber una sensación de descontrol pero lo que no puede suceder es que no siga subiendo. El mejor escenario es que suba con la inflación, el peor es que suba por encima de la inflación lo cual retroalimentaría la inflación”.

Añadió que “el problema es económico, el enorme déficit fiscal obliga a emitir cada vez más billetes, y eso con la misma cantidad de dólares, significa que el precio del dólar tiene que subir