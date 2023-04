Ferreteros están con falta de productos y subas de precios de 15 al 20%

26/04/2023 - 23:39 Economía

El presidente de la Cámara Argentina de Ferreterías y Afines, Sergio Angiulli, dijo que el sector atraviesa aumentos de hasta el 20% y faltantes en algunos productos puntuales debido al alza del dólar libre de los últimos días, ya que la disparada de la divisa genera incertidumbre sobre los precios de reposición. A esos problemas se suman trabas a la importación que reducen el stock de varios productos.

"Nosotros teníamos una inflación del 6 al 7% mensual, lo veníamos transitando desde un año atrás, pero en estos últimos días los precios han aumentado el 15%, algunos llegan al 20% y se complica mucho más porque algunos importadores deciden no entregar mercaderías porque no existe un precio real del producto", dijo el dirigente.

Angiulli detalló que el acero es uno de los productos faltantes y que también es escaso el cobre, lo que afecta al abastecimiento de cables eléctricos para el sector.

También remarcó que la dependencia de las importaciones es un problema grave en medio de trabas a los pagos al exterior, porque la mayor parte de los productos llegan desde afuera del país.

"Antes en nuestro rubro se producía mucho en el país, ahora eso no pasa, es todo importado. Nos estamos quedando muy atrás en tecnología y eso se nota en la competitividad de lo que se produce acá. También hay producción nacional que no puede entregar porque algún componente o máquina es importado y no puede producir. Hacemos agua por varios lados", dijo el dirigente de los ferreteros.

Consultado respecto de la marcha de los negocios, Angiulli admitió que detectan una caída en las ventas en los últimos días.

"Hemos mantenido a duras penas el incremento de las ventas mensuales con la inflación interanual, ahora la cuenta directamente la hemos perdido. Tenemos seguramente un 10% menos desde el vamos. Pero lo más terrible es que perdemos utilidad en el mejor de los casos y, en el peor de los casos, mañana no podemos reponer al precio al que vendimos hoy", detalló.

Respecto de la reacción de los clientes ante la disparada del blue, dijo que por la caída de la actividad, las compras especulativas que esperan adelantarse a alzas de precios futuros son pocas.

"Hay muy poco dinero en la calle, entonces aunque al cliente le gustaría adelantar, no puede. Al que está construyendo le gustaría hacer una compra de acopio, pero no puede porque depende del dinero que le llega mes a mes. Tampoco podríamos afrontar una compra de acopio porque no estamos recibiendo mercadería en la manera en que queremos", comentó.