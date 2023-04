"La incertidumbre cambiaria genera alza de precios"

29/04/2023 - 22:44 Economía

Las pymes mostraron su preocupación ante la escalada del dólar blue que se registró esta semana. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera), aseguró que la incertidumbre cambiaria los perjudica por el alza de precios de los insumos o productos que utilizan para fabricar.

"Las grandes empresas se cubren y nos cambian las condiciones de pago y de precios. Nosotros no tenemos más remedio que comprarles y pagar los que no piden", señaló, y explicó que aceptan estos cambios en las condiciones de pago porque, sino se quedan sin materia prima para fabricar.

Sin embargo, aclaró que esta suba de precios no se puede trasladar a sus clientes. "Como pyme, no podemos a nuestros clientes, que son mayoristas o comerciantes, cambiarles las condiciones de pago o de precios porque no nos compran, ya que piensan que no lo van a poder vender", sostuvo el titular de Cgera.

Desde esa confederación empresaria señalaron que las pymes están en una situación difícil. "Fue una semana muy complicada, esperamos que la semana que viene, con las medidas que se tomen, se pueda llevar tranquilidad y que esto repercuta en los precios", cerró.