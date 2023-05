La oposición cargó contra el Gobierno por la "inflación psicológica de 8,4%”

12/05/2023 - 17:23 Economía

Los principales referentes de la oposición cargaron duro contra el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, tras conocerse el índice de inflación de abril del 8,4%.

La precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich aseguró: "La inflación psicológica de abril fue de 8,4 %. Psicológicamente creés que comprás menos productos, ¡pero no! El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos".

Por su parte, el postulante nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, reiteró su plan de dolarizar la economía.

"Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento.

Defender el peso es defender la estafa de la política", subrayó.

El presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri, aseguró que con el "8,4% de inflación de abril y 108% anualizada, será de +150% en diciembre".

"Mientras el Gobierno cae en un tobogán, la inflación ya está en la estratósfera.

¡La guerra contra la inflación del tridente Alberto, Cristina y Massa usa pólvora mojada!", se quejó el cordobés.

El senador Martín Lousteau destacó que el índice de inflación implica "más pobreza" y sostuvo que "el Gobierno sigue sin tener soluciones reales".

Así lo escribió en sus redes sociales, junto a un vídeo con una charla con comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires, donde se quejaban por las dificultades para vender y reponer productos, según lo consignó Noticias Argentinas.