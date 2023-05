Las pyme desaceleran y alertan por dificultad para obtener insumos

21/05/2023 - 21:37 Economía

La producción de la industria manufacturera pyme aumentó 0,4% en abril respecto del mismo mes del año pasado, a precios constantes, mientras que en la comparación con marzo, la actividad se retrajo 1,9%. De esta manera, acumula un incremento de 1,8% en el primer cuatrimestre del año, frente al mismo periodo de 2022, de acuerdo a un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Desde la entidad gremial-empresaria advirtieron que "la aceleración de la inflación puso más dificultades para conseguir insumos", precisando que "el 58% de las industrias consultadas manifestaron faltantes y demoras en las entregas". A raíz de eso, señalaron que "hubo más especulación entre los proveedores, que cortaron financiamiento, priorizaron clientes con liquidez inmediata, subieron precios preventivamente, o directamente no entregaron mercadería esperando el techo del dólar".

El Índice de Producción Industrial Pyme (Ipip), del cuarto mes del año reveló que el uso de la capacidad instalada de las empresas de la muestra se redujo muy levemente, de 73,3% en marzo a 73,2%, "en línea con la dinámica del sector, marcada por bajo crecimiento e inversiones en compás de espera", indicaron desde Came. Los niveles más elevados se encontraron en "Papel e Impresiones" (76,4%), y los más bajos en "Metal, Maquinaria y Equipo, y Material de Transporte" (71,3%).

La mejor performance en abril estuvo en "Indumentaria y Textil", con crecimiento anual de 6,9% en su producción, medida a precios constantes. La peor, ocurrió en "Papel e Impresiones", con una caída de 12,7% anual.

En el acumulado del año (enero-abril), la mejor performance la viene teniendo "Alimentos y Bebidas" con un aumento de 5,5% frente a los mismos meses del año pasado, y la peor "Papel e Impresiones" con una retracción de 10,6%.

Cuáles fueron los sectores que presentaron un mejor rendimiento y cuáles los de peor performance

Alimentos y bebidas: la producción subió 4,1% anual en abril, a precios reales, y acumula un alza de 5,5% en el primer cuatrimestre (frente a iguales meses de 2022). En la comparación mensual, cayó 4,6%. Las industrias trabajaron con 73,6% de su capacidad instalada, con dificultades para abastecerse de materia prima, no sólo importada sino también nacional. Indumentaria y textil: creció 6,9% anual en abril, a precios constantes, y sube 0,9% en el primer cuatrimestre (ante igual período de 2022). En la comparación mensual, subió 5%. El sector trabajó con 76% de la capacidad instalada. Madera y muebles: la fabricación creció 1% anual en abril, a precios reales, y acumula 2,7% en el primer cuatrimestre (siempre comparado al mismo periodo de 2022). En el contraste mes a mes, creció 2,7%. El uso de la capacidad instalada bajó de 74,2% en marzo a 73,9% en abril. Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte: la producción cayó 2,3% anual en abril, a precios reales, pero acumula un alza de 1,6% en este cuatrimestre (contra igual cuatrimestre 2022). En la comparación mensual cayó 3%. El sector usó 71,3% de su capacidad instalada. Productos químicos y plásticos: Mejoró 1,9% anual en abril y suma 2,8% en el primer cuatrimestre (frente a mismos meses de 2022). En el balance intermensual cayó 1,8%. Las empresas trabajaron con 72,8% de su capacidad instalada. Papel, cartón, edición e impresión: la producción cayó 12,7% anual en abril y acumula un declive del 10,6%, frente a iguales meses de 2022. En la comparación mensual bajó 2,6%.

Catorce empresas argentinas productoras de agroalimentos, mostraron la oferta exportadora del país en el Sial de China

Un conjunto de empresas argentinas participó en China de la mayor feria de ese país del sector de alimentos, coordinadas por la Cancillería argentina.

La Cancillería coordinó la presencia nacional en Sial China, en que 14 empresas argentinas participaron de uno de los eventos internacionales más importantes de la industria de los alimentos.

Desde Cancillería destacaron que "Sial China constituye la mejor opción para establecer y profundizar las relaciones comerciales con los principales importadores y distribuidores de alimentos y bebidas de China, que congrega un fuerte entusiasmo entre el público del sector privado". La delegación estuvo constituida por 14 empresas provenientes de las provincias de Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trató de las empresas del sector de alimentos: Conarpesa Continental Armadores de Pesca SA, Granja Tres Arroyos SA, Con-Ele SRL, Mar-Kres SRL, Bodega Raffy SRL, Argex International SA, Casarena Bodega y Viñedos SA, Noelma SA, Fertisolutions SA, Companía Mercantil Agrosud LTDA. Saicf, Juerui International Trading Co. Ltd., Maniagro Argentina, Eduardo Stertz e hijos SRL y JTF Ganadera SRL.

"La mayoría no llegamos a fin de año en esta situación"

"Nosotros venimos corriendo por detrás de la inflación, al 50% de la inflación de este año, en el 2023 viene dando entre 7,5 y 8,4% con lo cual es un promedio de 8 puntos, pero las petroleras pautaron un aumento de 4 puntos con el gobierno nacional, lo que quiere decir que estamos al 50% del valor de la inflación Indec nacional".

Para Pedro Llorvandi, secretario de la Confederación de Expendedores (Cecha) "si hay alguien que no tiene ningún tipo de culpa en esta espiral inflacionaria es el combustible y las estaciones de servicio, por eso estamos pidiendo y vamos a solicitar al secretario de Comercio Tombolini, que vea nuestra situación porque necesitamos empezar a recomponer nuestra rentabilidad, venimos perdiendo 40 puntos entre el 2021 y 2022 y en esta situación no llegamos a fin de año la mayoría de las estaciones de servicio".

La semana pasada, estacioneros de todo el país se reunieron en un plenario convocado por la Cecha, tras la cual el presidente de la Cámara de Expendedores de Corrientes (Cescor), Carlos Gold, explicó que "si analizamos los datos generales de la inflación y cotejamos con los incrementos aplicados en los combustibles, podemos afirmar que en abril de 2022, la Súper costaba aquí $122,9 y hoy $226,9, lo que denota un alza del 84,6%. La inflación en igual período trepó al 108,8% y la actualización de salarios fue 109%".

Estiman que por la sequía van a faltar U$S 25 mil millones

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino, estimó que por efecto de la sequía este año van a faltar unos u$s 25.000 millones, en tanto que reveló que en varias oportunidades le advirtió al ministro Sergio Massa que el dólar soja 3 no iba a funcionar.

Pino expresó que de acuerdo con diferentes estimaciones privadas "se está estudiando que van a faltar cerca de u$s 25.000 millones".

El empresario adjudicó el faltante de divisas de este año al efecto de la sequía que provocó pérdidas millonarias entre productores agropecuarios. "Esa falta de ingresos nos va a afectar a todos", sostuvo Pino al describir los efectos sobre la macroeconomía.

Por otro lado, el titular de la SRA indicó que en "tres oportunidades" le advirtió al ministro Massa, que el Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como dólar soja no iba a funcionar. "Fue un instrumento para cubrir una necesidad del Estado. Le dijimos que no iba a caminar porque eso es una solución circunstancial. No es lo que necesitamos para desarrollar una tarea normal", dijo Pino.

Indican que falta personal para cubrir empleos tecnológicos

La falta de personas calificadas para cubrir empleos tecnológicos es el principal obstáculo para el pleno desarrollo del país en la economía del conocimiento, señaló Argencon.

"Esta escasez no sólo afecta al segmento IT en el centro de su negocio, sino que impacta en todas las áreas de la economía", indicó. Destacó que "el sistema educativo, presenta un sensible deterioro de su capacidad. No faltan iniciativas ni talento, lo que hay es una gran necesidad de integración y aprovechamiento de caminos ya transitados", destacó Victoria Penacca, directora de Club ArgenTec.