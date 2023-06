“Vamos a volver a un esquema de emergencia económica”

09/06/2023 - 06:22 Economía

¿Hoy pre Paso cuántas fuerzas tienen posibilidades de llegar, compitiendo por la presidencia?

Yo diría que en la actualidad en Argentina hay seis fuerzas políticas. Por un lado hay dos variantes dentro de Frente de Todos. La kirchnerista y la no kirchnerista. Daniel Scioli dijo recientemente que él quiere crear una alternativa al kirchnerismo y al macrismo. Por lo tanto, él ya se plantea como actualmente, perteneciente a una variante. Después hay otras dos fuerzas que son dentro de Cambiemos. Por un lado, la variante macrista y, por otro lado, la variante no macrista. En la variante macrista, está Patricia Bullrich. En la no macrista, está Larreta, buena parte del radicalismo, la Coalición Cívica que aparentemente formarían parte de una estrategia más o menos convergente. Después, la quinta fuerza son los libertarios de Milei y la sexta es la izquierda clásica.

¿Pero van a ir con candidato unificado?

Hoy cada uno se está concentrando en sus núcleos duros. La duda que tenemos es si va a haber una regulación, una administración por parte de las primarias, para contener la divergencia interna, o si en los próximos días vamos a ver facturas. Yo creo que lo razonable sería que haya mecanismos de unificación, porque le conviene a ambas fuerzas, al FdT y a Juntos por el Cambio. Sobre todo en un juego de fragmentación, me parece que si las fuerzas no van por una unidad interna, me refiero a las corrientes, K y no K, de Frente deTodos, y macristas y no macristas de Juntos por el Cambio, enfrentan un riesgo para ingresar a balotaje, porque hay un juego de tres. Ahí, curiosamente, si antes lo coordinaba al sistema político de la Argentina el clivaje kirchnerismo o anti kirchnerismo, hoy quien ordena es Milei. Porque, de no haber Milei, la fuerza se podría llegar a dividir. Hoy lo que impide que la fuerza se dividan es Milei.

¿Puede que quien resulte ganador deba apelar a una gran convocatoria para afrontar los problemas económicos y sociales?

Estoy convencido que sí, que no sé si la convocatoria, porque eso la verdad, no sé si funciona. Pero sí creo que quien emerja como ganador presidencial, sea quien fuere, va a tener que hacer una construcción de poder desde la Presidencia, o sea, va a tener que armar una colección de gobierno con aliados, y muchos de los aliados van a surgir seguramente desde el ejercicio del poder. Esta elección se parece cada vez más a la del 2003. En un escenario de cinco partidos, ese ganador iba a armar poder desde la Presidencia. En 2003 ganó Kirchner finalmente por la salida de Menem, y Kirchner hizo eso. Primero apeló al PJ, y luego se amplió con aliados que buscó en la centro izquierda para formar una colisión mayoritaria. Ahora, si no hubiera ganado Kirchner, cualquiera hubiera hecho más o menos lo mismo. Ahora, creo que cualquiera va a tener que hacer lo mismo.

¿Podrá una sola fuerza que triunfe desarrollar un programa de Gobierno?

En la Argentina tiene experiencia de gobernar bajo situación de emergencia. ¿No? Así fueron buena parte de los gobiernos y, de hecho, la emergencia económica que decretó Menem estuvo vigente mucho después de finalizado su mandato. Creo que vamos a volver a un esquema de emergencia económica, creo que cualquiera que gobierne va a utilizar ese tipo de recursos, va a ser difícil seguramente si la oposición es fuerte, Pero creo más en esa modalidad que en acuerdos multipartidarios. En la Argentina, lamentablemente, nunca se desarrolló una cultura de acuerdos multipartidarios en materia económica.

Los partidos se han unido para la democracia y para otras cosas que en el fondo eran fáciles. Pero la Argentina se debe eso. Cuando hicimos tradición de la democracia, cuando se quebró el régimen político militar autoritario a régimen votado por las mayorías en elecciones democráticas, faltó detenerse un poco más en el hecho de que no se estaba viendo un régimen ni un acuerdo económico, de fondo. Y eso era el verdadero desafío.