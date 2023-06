Las reservas se encuentran en mínimos históricos

25/06/2023 - 00:27 Economía

En la última semana el Banco Central se desprendió de U$S 204 millones, en línea con el saldo semanal previo (-U$S 201 M), pese a ser una semana de tan sólo 3 ruedas. A los pagos por importaciones de energía de las últimas semanas se sumaron pagos en yuanes a China, que cada vez cobran mayor importancia en las operaciones, según indica un informe de Santiago Manoukian jefe de Research de Ecolatina.

De este modo, en junio lleva vendidos en el mercado cambiario U$S 550 millones, cifra que alcanza U$S 2.673 millones en lo que va de 2023. Tales guarismos marcan hasta el momento el peor junio y la dinámica acumulada más desfavorable para años con cepo cambiario.

Actualmente, las Reservas Netas (excluyendo DEG) se encuentran en mínimos históricos: son negativas en cerca de U$S 2.200 millones. En este escenario, el Gobierno debía cancelar vencimientos con el FMI por U$S 2.700 millones (aproximadamente 2.013 DEG) esta semana (el 21 y 22 de junio). Dado que actualmente el Gobierno cuenta con algo más de 1.200 DEG (poco más de U$S 1.600 M), las autoridades decidieron postergar dichos pagos para fines de mes (un movimiento permitido dentro del reglamento del FMI) a la espera del desembolso que correspondería al cumplimiento de las metas del 1T.