La economía entra a un escenario incierto y de alta tensión en el corto plazo

26/06/2023 - 23:00 Economía

La elección del ministro Sergio Massa como precandidato presidencial por el oficialismo fue recibida por el mercado financiero con una baja en el dólar blue y en los financieros, aunque dos economistas coincidieron en destacar que estos movimientos obedecen por un lado a que se abr e un futuro más pro mercado con esta candidatura y agregaron que esta suba en realidad es “una recuperación” de precios y obedece a “cuestiones especulativas” pero en un marco de mayor volatilidad.

Los economistas Camilo Tiscornia (CTConsultores) y Jorge Colina (Idesa) analizaron para EL LIBERAL el actual contexto económico, marcado por un mes como mayo con inflación por debajo del 8%, el mercado accionario Mer val con datos positivos al igual que las acciones de empresas locales en EE.UU., el dólar blue por debajo de $500 y el riesgo país en baja. En primer término, Tiscornia se refirió a este contexto.

E.L: El mercado accionario, el Merval viene en alza y acumula casi un 100% en el año. ¿Por qué si hay tantas cuestiones de fondo sin resolver en la economia? ¿Qué ven las empresas?

C.T: Lo que viene pasando en la parte financiera es que se viene generando una expectativa de que, sin importar quién gane, la Argentina dejaría atrás el kirchnerismo. Es decir, que se abre un futuro más, pro mercado. Esa es la lectura que se viene haciendo. Yo lo veo todavía un poco apresurado, pero bueno, este es el movimiento que tienen los mercados financieros y puede ser una cosa en medio de corto plazo.

La inflación está dejando de subir aún arriba del 7%. ¿Por qué? ¿Hay una nueva estabilidad?

Sí, hay una baja que nosotros hemos visto sobre todo en la primera quincena de junio por algunos alimentos y en par ticular por cosas r elacionadas, por ejemplo, con las frutas y las verduras que son medio estacionales. Entonces, no me agarraría mucho de eso para pensar que bajó la inflación porque se sigue manteniendo altísima. Es probable que la inflación de junio dé abajo de 7. Pero, vamos a ver, en la segunda parte del mes se ve una tendencia a la recuperación y bastante fuerte de precios. Hay que tener en cuenta que junio es un mes que habitualmente no tiene mucha inflación estacional, o sea que llegar a tener incluso abajo de 7, seguiría siendo mucho. En cambio, julio, es un mes de alta in flación estacionalmente, o sea que tal vez sea más elevado. El tema de la inflación sigue siendo muy crítico.

El dolar blue dejó de subir y los tipos de cambio financieros siguen rozando los $500, ¿que significa?

El Gobierno viene manejando todo en base a controles. Con todas las trabas que hay de las importaciones, maneja el dólar oficial al ritmo que quiere y en los otros dólares también termina interviniendo. Obviamente, son cosas de corto plazo, no son muy sostenibles. El Gobierno se va manejando en un plazo cortísimo y así, van resolviendo el día a día. Ahora ya saben que es Massa el candidato, en función de eso van a encarar creo la negociación con el FMI, intentarán presentar esto como una señal de racionalidad, pero vamos a ver qué es lo que les da el FMI. Porque creo que para el corto plazo, la clave para todo va a ser lo que se negocie con el FMI. Es un panorama que todavía sigue siendo muy incierto.

¿Cómo se entiende este escenario en el que está la economía al cierre del primer semestre?

Hay una expectativa que va a haber un cambio de gobierno, hacia algo que no va a ser el kirchnerismo. En algún punto, esa expectativa de los mercados financieros tiene sustento. Pero ¿qué va a ser eso en concreto?, no queda muy claro. Porque no sería lo mismo que ganara Massa, a que ganara Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o Milei. No se sabe bien quién va a ganar y no es lo mismo quién de ellos gane. Seguimos en un escenario muy incierto en donde las tensiones de corto plazo siguen siendo también muy altas porque no hay reservas y ahí habrá que ver qué pasa con el FMI. Yo creo que ese es el factor más importante en el corto plazo.

JORGE COLINA

“La inflación no baja, este mes va a dar arriba de 8%”

El economista presidente del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) Jorge Colina se refirió al contexto actual de la economía, con algunos indicadores como el Merval que marca números positivos, la inflación que tuvo un primer mes por debajo del 8% y el dólar blue que se mantiene por debajo de $500.

En primer término explicó que “las subas del Merval –indicador de mercado accionario de empresas- responden básicamente a la inflación. No es que haya mejorado algo en la Argentina. Y si bien esto podría estar por encima de la inflación del 100%, son recuperaciones que hacen de pérdidas del año pasado o del anterior. El Merval es un buen indicador de cómo le va a la economía porque es demasiado volátil y se mueve simplemente por cuestiones especulativas. Entonces, hay una pequeña burbuja que se está formando que luego puede llegar a disminuir”.

A su vez, sobre el comportamiento de las acciones de empresas argentinas en la bolsa de Nueva York con números en alza, indicó que “los ADRs (así se llaman) van subiendo, es una forma de ahorrar en dólares, porque en definitiva uno tiene una acción en la bolsa de Nueva York, por eso es que puede estar subiendo, pero suben muy poco y además el riesgo pais por encima de los 2.000 puntos es altísimo”.

La inflación está en apariencia dejando de subir aunque sigue en niveles altos pero por debajo del 8%. ¿Porque?

La inflación sigue subiendo, ya ha llegado 7,8% no significa que esté bajando. Por algunos motivos puntuales está por debajo de 8%, pero este mes va a dar por encima de 8% y va a seguir acelerando. Es porque la emisión sigue creciendo, creciendo, creciendo. Mientras crezca la emisión monetaria, va a ir la inflación.

El dolar blue dejó de subir aunque los TC financieros se mantienen rozando los $500, ¿que significa?

Lo mismo que el dólar, el tipo de cambio, el paralelo, se mantiene casi en 500, pasa lo mismo que el Merval, en algún momento va a ajustar por inflación. Una vez que está subiendo está ajustando por inflación, luego se detiene, de ahí se atrasa, después vuelve a ajustar.