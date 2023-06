Cae el consumo en los "super" pero es mayor en negocios de barrio

27/06/2023 - 23:49 Economía

El consumo en los grandes supermercados registró una caída mensual del 0,4% en abril, mientras que en el acumulado del año, hubo un alza del 2,3% interanual, según los últimos datos difundidos por el Indec. Sin embargo, el dato que sigue sobresaliendo en este contexto de crisis económica y social –que incide en las formas de consumo de la sociedad- tiene que ver con la brecha de precios entre los supermercados y los autoservicios, así como también niveles dispares de comercialización.

En los comercios minoristas y barriales, las ventas caen mes a mes, según los datos relevados por Scentia. Para la Cámara Argentina del Comercio y Servicios, también hubo un estancamiento general en las ventas durante el quinto mes del año.

Los consumos barriales y en los autoservicios registraron una baja en las ventas del 12,4% a nivel país pero con una mayor incidencia en el Área Metropolitana, con un descenso del 29% durante mayo, de acuerdo a las estimaciones de Scentia.

Por su parte, las ventas aumentaron en los grandes supermercados. Este último dato ratifica, en parte, que el programa Precios Justos, implementado por el ministro Massa, tendría un alcance limitado a las grandes superficies.

El proceso inflacionario pega de lleno en las formas de consumo de la sociedad, pero no de manera homogénea. La erosión del poder adquisitivo no es pareja para todos, en un escenario donde siguen proliferando los trabajadores y trabajadoras que no llegan a cubrir una canasta básica.

"El ingreso disponible de los hogares pasó a terreno negativo interanual el último trimestre de 2022 y desde ese entonces no solo se ha mantenido en rojo, sino que además ha profundizado su caída. De hecho, se estima que en mayo ya se ubicaría en el orden de los dos dígitos de la mano de la aceleración inflacionaria de los últimos meses, la cual aumenta su poder de daño en mercados laborales con elevada informalidad como el argentino", indicaron desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Indicadores

Según el indicador de consumo de la CAC, en mayo se registró un estancamiento desestacionalizado frente al resultado de abril y un avance de 1,2% en la comparación interanual.

"De esta forma, el indicador acumula en los primeros cinco meses del año un crecimiento de 3,8% interanual, aunque todo indica que el consumo seguirá perdiendo dinamismo en los próximos meses. De hecho, a partir de enero se observa una tendencia bajista en las tasas de crecimiento interanual exhibidas por este indicador, al pasar de un avance de 6,1% interanual en el primer mes de 2023 al 1,2% actual", agregaron desde la CAC.