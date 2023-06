La inflación impacta cada vez con más fuerza en los prestadores de Salud

28/06/2023 - 22:57 Economía

Por José Aranda – Redacción EL LIBERAL

El avance de la inflación que a mayo se ubicó por encima del 104% interanual, ocasionó fuertes desfasajes en los servicios de los prestadores de Salud como bioquímicos, odontólogos y oftalmólogos, entre otros.

La mayoría de estas actividades tuvo que encarar renegociaciones más frecuentes con las obras sociales y las prepagas. En algunos casos, mensuales. Pero en otros, eso no sucedió. Y la cadena de pagos se mantiene en cobros que llegan a 60 ó 90 días de la prestación. Con una inflación promediando el 8% mensual, algunos servicios se ven muy comprometidos.

El presidente del Círculo Odontológico Santiagueño (COS) Dr Ignacio Catella, indicó que por la situación inflacionaria, la renegociación de aranceles con las obras sociales "es permanente, mínimo cada 3 meses y en algunos casos hasta mensuales, pero dependiendo de la obra social o la prepaga para evitar perder frente a la inflación y trabajando constantemente en mejorar los plazos de pagos".

Agregó que en cuanto a los insumos, "estamos trabajando en pool de compras con otras instituciones para que así en mayor volumen podamos conseguir mejores precios, y tener un mayor stock de productos".

El presidente del Colegio de Bioquímicos local, Dr Gustavo Videla, sostuvo que por ejemplo la Unidad Bioquímica (UB) que sirve de parámetro para medir el arancel que cobran por sus prestaciones a las obras sociales, "está atrasado en un 50%, tendría que estar en $300 según la Confederación Bioquímica (Cubra), pero estamos tratando de llevarla de los $160 actuales a $200, es lo que estamos renegociando con las obras sociales", indicó.

Por ejemplo un análisis de glucemia cuesta una UB, entre $160 a $200 según la obra social. Un análisis de orina equivale a 3 UBs, entre $480 a $600. Un hemograma, lo mismo. Para Videla, "hoy una gaseosa cuesta más que el valor de una de estas prácticas que son las más comunes", indicó.

Agregó que "el valor de la UB está desfasada de acuerdo a CUBRA en un 50%, tendriá que estar en $300. Hasta ahora, tenemos a la mitad de las obras sociales que nos están aceptando llevar la UB de los $160 de principios de año a $200, otras no, pero si pueden pagar $180 de UB entonces el resto lo tiene que cubrir el afiliado".

El Dr Daniel Luna, presidente de la Sociedad de Oftalmología local, indicó: "Estamos muy complicados porque nos afecta mucho el tema inflacionario. Tenemos equipos carísimos en dólares que deben ser actualizados permanentemente y no podemos invertir en equipos, se nos hace difícil y todos los insumos quirúrgicos son en dólares cuando hay que operar".

Agregó que "las empresas que negocian con nosotros por los insumos quirúrgicos y por los aparatos también, especulan con la inflación y nos cobran algunas a valor dólar blue y otras a valor dólar oficial más el 21%. Pero el arreglo es a pagar todo el día que llegan los insumos o sea, girar el dinero o hacer una transferencia, o sea que es mucho el monto del dinero para pagar insumos quirúrgicos por lo que no la estamos pasando muy bien con este tema".

Puntualizó que "con respecto a los aranceles, están en un 180% retrasados, hay obras sociales que actualizan una ó dos veces al año con suerte, lo cual está mal porque deberían ser trimestrales y tenemos un atraso infernal de 180% más la inflación de este año. Así, es muy difícil de alcanzar o de llegar a los valores que uno pretende”. Destacó que “las pos pagas, porque nos pagan después que ellos cobran que son todas las pre pagas, realmente se está viendo uno en figurillas para pensar si no las tiene que dejar de atender porque algunos pagan a 3 meses ó 4 meses y para nosotros no es negocio atender de esa forma, conviene atender particular".

Recordó en este sentido que "tenemos gastos fijos los que tenemos clínicas, institutos montados, tenemos gastos fijos de secretaria, impuestos, insumos de librería, todo es muy costoso para mantenerlo más los gastos fijos particulares de nuestras familias, se nos hace cuesta arriba y muy difícil poder luchar contra la inflación también".