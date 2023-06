Los argentinos guardan casi U$S390 mil M fuera del sistema financiero

30/06/2023 - 00:29 Economía

Los argentinos tienen US$ 389.575 M. fuera del sistema financiero, casi un Producto Bruto, según datos del INDEC. Los dólares, euros y otras monedas y las inversiones directas financieras y directas en manos de empresas y personas argentinas, en su gran mayoría no declaradas, crecieron US$ 7.961 M. entre el primer trimestre de este año y el mismo período de 2022 (US$ 381.614 M.).

En tanto, las reservas brutas del BCRA bajaron US$ 4.077 M. en un año, de U$S 43.137 M. a U$S 39.060 M.

Del total, US$ 246.296 M. correspondieron a moneda y depósitos, seguidos por lo que se denomina participación de capital y en fondos de inversión por inversión de cartera (US$ 48.713 M.), participaciones de capital por inversión directa (US$ 46.460 M.) y títulos de deuda (US$ 33.279 M.) y otros activos menores.

De este modo, mientras el Banco Central no tiene dólares y no logra acumularlos, las divisas 'sobran' en billetes "bajo el colchón". Los U$S 389.575 M. son privados y están en billetes o invertidos en fondos y monedas extranjeras.