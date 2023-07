Empresarios piden una reforma laboral para evitar el crecimiento de la informalidad y planes social

04/07/2023 - 23:04 Economía

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, sostuvo que el país necesita un "marco laboral moderno" para erradicar la informalidad y evitar que siga creciendo la cantidad de personas con planes sociales.

"Necesitamos un marco laboral moderno. No se trata de precarizar a los empleados, sino de insertar a aquellos que están en la informalidad dentro del sistema. Hoy en Argentina tenemos 15 millones de personas con distintos planes. El 52% de las casas en la Argentina recibe algún plan. En un país 'planero' no hay futuro. Es el sector privado el que va a sacar grande a la Argentina, como ocurre en todo el mundo", sostuvo el dirigente.

Por otra parte, Grinman consideró que los precandidatos presidenciales, tanto del oficialismo como de la oposición, "saben lo que hay que hacer" para estabilizar la economía, pero advirtió que "no se animan".

De cara al proceso electoral, Grinman señaló que entre los expositores de la convención anual "no incluimos a ningún político. Esto es así porque el objetivo de este encuentro no es escuchar discursos de funcionarios ni candidatos; de eso tendremos de sobra en las próximas semanas de campaña electoral. Todos saben lo que hay que hacer. El problema es que no se animan".

El empresario recordó las "urgencias" que demanda la economía argentina y la necesidad de encarar soluciones de fondo, al disertar en la apertura de la 4ª edición del Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios (CS23), organizado por la CAC.

En ese marco, Grinman comparó las últimas cuatro décadas con las que las precedieron: "El período de 1943 a 1983 estuvo signado por cambios fundamentales. Tuvimos golpes de Estado en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Cosas que cambiaron profundamente. Algunos de esos cambios dañaron a la Argentina. Considerando eso que pasó 40 años atrás, con lo de ahora, hay cosas que resultan tremendamente llamativas", puntualizó.

También, enumeró el crecimiento del empleo público en 122% desde 1983, el estancamiento del privado en años recientes y los "más de 100 conflictos con paros por mes en la última década".

Grinman se detuvo en algunas variables para contextualizar su exposición, entre ellas la desaceleración del crecimiento del PBI per cápita: "En 1943 a 1983 hubo un avance promedio anual de 1,3%, mientras que de 1983 a la fecha el crecimiento fue de apenas 0,6% promedio anual", enfatizó.

Además, se refirió a la inflación: dijo que "se observa que mientras que en 1943 a 1983 en promedio fue de 72% anual, en los 40 años de democracia promedió un 222%. Esto es, el crecimiento se redujo a la mitad y la inflación se triplicó".