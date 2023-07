"La demanda del 0 km superó a la oferta por la dificultad para importar"

06/07/2023 - 23:25 Economía

Durante dos días, los concesionarios Toyota de todo el país se reunieron en la sede de Senna Automotores para revisar y reajustar los servicios de post venta, con la visita del director comercial para todo el país de la marca, Ignacio Limpenny, en compañía de quien ofició de anfitrión, Ricardo Dalale.

El ejecutivo, en diálogo con EL LIBERAL, se refirió a la situación del mercado automotor y los desarrollos de la marca, como también a las expectativas en un año marcado por dificultades económicas y con una elección presidencial en el medio.

Al hacer un balance del primer semestre indicó que "la demanda que hemos tenido en estos primeros 6 meses ha sido superior a la oferta que hemos tenido en la Argentina. Principalmente, por la dificultad para poder importar partes para producir o de poder importar vehículos terminados para comercializarlos", indicó. El directivo estima un cierre de año en 450 mil unidades entre todas las marcas, cuando el 2022 terminó en 407.000.

Añadió que "hemos podido cumplir con los requisitos para suplir esta oferta a los clientes en su demanda y es por eso que nuestra participación en mercado supera el 20% en la Argentina. Estamos con el tercer turno de producción en la planta. Vamos a producir este año un récord superior a las 180.000 unidades. De ese total unas 150.000 van a exportación".

Las unidades que se exportan son los modelos de Hilux y de SW4 que se producen en Zárate. Todos los demás modelos, se importan. Las dificultades para importar de otras marcas también las tiene la automotriz japonesa, pero en menor medida por la balanza comercial positiva que detenta. Exporta a 22 países de Latinoamérica y el Caribe. Eso se traduce en ingreso de dólares. Y ese mercado sigue creciendo.

No obstante, Limpenny indicó: "Hoy lo que está sucediendo es que la aprobación de licencias de importación, lo que se llama Sira, se están aprobando en lotes mensuales, con condiciones de pago extendidas a futuro. Pero en nuestra situación el volumen que estamos importando lo estamos pudiendo cumplir, con lo cual no es un problema. Lo que sí sucede es que por ahí cambia la temporalidad: No son en los tiempos ni en la fluidez con la que uno quisiera y por ahí cae todo de golpe y después tratamos de alojar todas las unidades en los concesionarios".

Si bien la retracción del mercado obedeció más a falta de stock de unidades que a la demanda, señaló que "entendemos que esta situación que vivimos desde el punto de vista económico en algún momento va a impactar en la industria. Pero no creemos que sea de manera exacerbada en estos meses. Se va a ir acomodando el mercado con un ajuste hacia la baja, pero no de manera pronunciada".