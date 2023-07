Más demandado, el dólar blue alcanzó otro récord histórico y cerró a $499

11/07/2023 - 23:00 Economía

El dólar blue alcanzó un nuevo récord de $499 en la punta vendedora, mientras el Banco Central (BCRA) volvió a comprar divisas, y el tipo de cambio financiero superó los $500, en un contexto en el cual se aguardan los resultados de la negociación con el FMI y mientras a un mes de las Paso los ahorristas empezaron a tomar cobertura en la moneda.

El blue subió $4 hasta $499 para la venta y $494 en la compra, tras su segunda suba en la semana en la que escaló $7, la mayor semanal desde junio. La brecha con el tipo de cambio oficial está en 89,5% y en el año el blue acumula un alza de $153, equivalente a 44,2%, por debajo de la inflación, que superó el 50% en el primer semestre. El BCRA finalizó la rueda con compras por U$S 9 millones y vendió por 770 millones de yuanes. Los agroexportadores de economías regionales liquidaron U$S 15,7 millones. El dólar sin impuestos cotizó en $276,30.

El dólar solidario, incluyendo la carga impositiva del 30% del impuesto País y el 35% deducible de Ganancias y de Bienes Personales, avanzó hasta $455,90. Entre los tipos de cambio que aplican para los gastos de turismo en el exterior con tarjeta de débito y crédito, el dólar Qatar operó a $552,60. El dólar turista, con impuestos adicionales terminó en $483,50. El mayorista avanzó $0,85 desde el cierre del lunes para cotizar en $263,2 y subió en dos días $ 2 contra $ 2,65 de aumento en igual período de la semana anterior. En la bolsa porteña el dólar MEP, negociado con el bono AL30 se vendió a $489,6. El Contado con Liquidación, operado con el mismo título subió a $501,50.

Para el analista financiero Cristian Buteler, "que el dólar supere los $500 es cuestión de tiempo. No se puede pretender una estabilidad del dólar, cuando el resto de los precios sube al 7% por mes. Ahora, ya estamos en la recta final de cara a las Paso. Es sabido que en estos momentos se da una mayor dolarización de carteras, que deciden esperar los resultados en moneda dura. Eso genera más presión al tipo de cambio y dependerá de la rapidez del Gobierno evitar que sucedan saltos bruscos. No pueden evitar que suba, porque todos los precios de la economía suben, pero no es lo mismo que lo haga $2 por día que 20% en diez días, como en junio", explicó.

Bonos

Los títulos en dólares cerraron con alzas de hasta el 10% impulsados por compras selectivas e inyección de inversiones externas. Las alzas fueron lideradas por el Bonar 2029, que avanzó un 10,1%. El riesgo país, cayó 47 unidades a 1.982 puntos, niveles similares a los anotados una semana atrás. El Merval ganó en promedio un 0,47%. En la Bolsa de Nueva York, las acciones de empresas argentinas cerraron mixtas.