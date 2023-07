El Ministerio de Economía y el FMI llegaron a un acuerdo de “objetivos y parámetros “

23/07/2023 - 21:36 Economía

El Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional (FMI) -a través de un comunicado conjunto- anunciaron hoy que las negociaciones en curso finalizaron y que se alcanzó un acuerdo técnico en el que se fijaron “los objetivos y parámetros centrales” que serán la base del entendimiento que será elevado en los próximos días al directorio del organismo multilateral.



Fuentes confiables del Palacio de Hacienda, indicaron a Télam que "los desembolsos, una vez rubricado el acuerdo, ascenderían a unos 10.000 millones de dólares, hasta fin de año".



"Las negociaciones con el equipo técnico del organismo están cerradas", reveló un portavoz de la cartera económica.



El acuerdo con condiciones básicas cerrado por los funcionarios argentinos y el staff técnico del FMI comprende el programa de desembolsos para la Argentina del segundo semestre y que el Staff Level Agreement (SLA) va a ser firmado el jueves próximo.



Desde el Palacio de Hacienda subrayaron el “fuerte respaldo e involucramiento de la Casa Blanca y el Congreso de EEUU para empujar el acuerdo” con el FMI.



Esta mañana, minutos antes del mediodía en la Argentina, el FMI y el Ministerio de Economía anunciaron –de manera conjunta a través de sus cuentas en la red social Twitter- que han finalizado los aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima revisión.



“Se han acordado los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un 'Staff Level Agreement' que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina”, enfatizaron.



Tras lo cual agregaron que dicho “acuerdo busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país”.



Las negociaciones en la capital de Estados Unidos arrancaron el pasado martes con la presencia del viceministro Gabriel Rubinstein y el vicepresidente del Banco Central Lisandro Cleri, junto con el director de esa entidad Jorge Carrera.



El jueves por la mañana se sumaron más refuerzos, cuando llegó el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur, y el secretario de Hacienda Raúl Rigo.



En medio de estas negociaciones también se produjeron contactos telefónicos entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente Alberto Fernández con la directora Gerenta del FMI, Cristalina Georgieva.



Si bien el ministro Massa tenía pensado viajar a Washington en los últimos días de la semana pasada, la extensión de las negociaciones determinó un impase y ahora no se descarta la posibilidad de que el titular del Palacio de Hacienda parte el miércoles con destino a la capital de EEUU.



Una vez oficializado el Staff Level Agreement, el Directorio del organismo suele tratar los mismos al menos de un plazo de quince días, lo que -a causa del inicio de la temporada de vacaciones estival en el país del Norte- recién pueda ser tratada en el mejor de los casos a mediados del mes próximo.



La intención del Gobierno argentino es que el acuerdo quede cerrado antes de fin de mes, debido a que el 31 de julio vencen compromisos con el organismo por US$ 2.700 millones.



Las negociaciones llevadas adelante en los últimos meses incluían una reformulación de metas y un adelanto de los desembolsos pendientes.



Respecto a este último punto se habla de un adelanto de por los menos US$ 8.400 millones de los US$ 10.400 millones que correspondía desembolsar durante el segundo semestre de 2023.



La flexibilidad del Fondo en la reformulación de las metas del acuerdo suscripto en marzo de 2022 y el adelanto de los desembolsos con el FMI, estarían íntimamente relacionados con el impacto que tuvo la sequía en la economía argentina.



Por otra parte se espera el anuncio de nuevas medidas desde el Palacio de Hacienda tendientes a fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, las que se podrían concretar en las próximas horas.



Según trascendió, se aplicaría un impuesto PAIS a las importaciones de ciertos rubros y se subiría el dólar agro para ciertas exportaciones, como una forma parcial de alcanzar el pedido del FMI de tender a unificar el tipo de cambio.









Fuente: Télam