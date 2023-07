Para tres economistas, la caída de actividad y la inflación serán mayores a lo previsto por el FMI

26/07/2023 - 04:58 Economía

Un diagnóstico del FMI respecto de que la actividad económica del país caerá un 2,5% este año y que la inflación podría llegar al 120%, motivó una serie de consultas a economistas sobre estas previsiones y sus implicancias en la actividad, empleo y si la inflación comenzará a ceder en lo que queda de este año.

¿Qué implica una recesión de 2,5% como pronostica el FMI para este año? ¿Habrá más desempleo por menos actividad? ¿Cuánto de esa caída pronosticada ya la pasamos o la parte más fuerte la veremos en los próximos meses hasta fin de año? ¿Con una inflación pronosticada del 120% para el 2023, ese dato indicaría que no subiría mucho más luego de los meses estacionalmente altos como julio?, fueron los interrogantes planteados.

Orlando Ferreres (OJF y Asociados), Camilo Tiscornia (CyT Consultores) y Jorge Colina (Idesa) brindaron a EL LIBERAL sus propios diagnósticos que difieren en gran parte –y para peor- con el FMI.

Con respecto a lo que implica una recesión de 2,5% como la pronosticada por el FMI, Orlando Ferreres señaló que "esta recesión que pronostica el FMI de -2,5%, posiblemente sea peor, de un -3%. Es asimilable a períodos de sequía como en otras oportunidades que afectaron también a la industria alimenticia y a su vez también va a impactar en la construcción. Hay varios sectores, entre ellos el comercio, que también va a caer un 3%. Por ese motivo puede haber un poco más de desempleo por la menor actividad. Pero no se sabe cuánto va a ser". Agregó ante la consulta sobre si ese bajón de actividad ya pasó o si está por delante, que "ya estamos viviendo la caída porque ya está dando cifras negativas, por ejemplo mayo versus mayo del año pasado. Pero lo peor va a venir ahora en este tercer trimestre y quizás también en el último, donde van a aparecer también algunos agujeros de materia de construcción".

Para Camilo Tiscornia, "el FMI se está acomodando ahora a lo que la gran mayoría de los economistas ya veníamos planteando en la Argentina. Una recesión del 2 y pico por ciento este año. Me sorprende que piensen que va a crecer el año que viene. Obviamente que es un año muy incierto, porque sí, vas a tener la cosecha a favor, que eso te va a jugar y mucho el año que viene, pero muy probablemente el arranque sea complicado, si hay cambios, ajustes y cosas por el estilo, entonces yo no daría por sentado que el año que viene la Argentina va a crecer". Pero agregó que "recordemos también que en 2016 cuando arrancó Macri, que había mucha expectativa, la economía no le fue del todo bien. Entonces el año que viene lo pondría más entre paréntesis".

En cuanto al nivel del empleo, indicó que "a priori, uno debería pensar que con esta recesión no tendría un gran escenario para el mercado laboral, más allá de lo que diga la tasa de desempleo. La mejor imagen de eso es la caída del salario real. La falta de crecimiento de la economía es lo que explica que el salario real caiga. Obviamente que la inflación es la que va comiendo, pero si la economía estuviera creciendo, por ahí los salarios nominales le podrían empardar un poco más a la inflación, pero están perdiendo ampliamente. Y eso tiene que ver con que la economía no crece. Así que ahí lo vería más al efecto".

Agregó en cuanto a la baja del nivel de actividad que "la mayor parte de la caída ya la vivimos. Es ese 1,8% que cayó el EMA (Estimador Mensual de Actividad) en abril, es un poco lo que cayó en mayo y seguramente caiga un poco en junio. Creo que el segundo semestre va a ser un poco más tranquilo. Pero eso va a condicionar mucho el resultado del año".

A su turno, Jorge Colina, indicó que "la Argentina es tan inestable que el 2,5% de caída no es nada inédito, en el 2014 cayó 2,5% y en el 2018 cayó 2,5% también respecto al 2017. Hasta ahora el nivel más alto del PBI es el del 2017. El 2022 casi igual al del 2017, pero si cae 2,5% el 2023 va a ser como el de 2018. Si después recupera 2,8% como dice el FMI en el 2024, el 2024 va a tener el mismo nivel que el 2017. Es decir que desde el 2017 hasta acá la economía hace como un serrucho, cae, sube, cae, sube, cae, sube, pero se mantiene el mismo nivel de 2017 que la economía no crece".

En cuanto a si habrá menos desempleo, indicó que "no, no hay menos desempleo. Lo que va a haber va a ser más informalidad, que puede ser a través de más cuentapropistas o más empleo asalariado sin registrar".

La inflación

En cuanto al pronóstico de inflación de 120% del diagnóstico del FMI, Ferreres apuntó que "a nosotros nos da un poco más: 140%. Si bien es elevadísima, ya estamos bordeando esos números en realidad y en la práctica siguiendo al 6-7% por mes. O sea, no subiría mucho más en los próximos meses y a su vez la recesión lo calmaría también".

Tiscornia, indicó que el 120% al que se alude de inflación podría ser un promedio. Por ello aclaró que "nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la inflación diciembre-diciembre, que esa es la que todo el mundo tiene hoy en día acá, te diría, 140, 150, 160%. Entonces, el 120 puede llegar a ser que sea el promedio".

Para Colina, "el 2023 termina con la inflación de 120%, si es que la tasa mensual no pasa el 7%, pero si la tasa mensual se pone en 8%, supongamos, la inflación va a terminar siendo del 140%".