La plaza cambiaria operó al rojo vivo cargada de versiones, el dólar a $570

04/08/2023 - 00:07 Economía

En medio de la fuerte disparada del dólar blue, que escaló $10 y llegó a un nuevo récord de $570 -tras haber tocado $577-, jugadores clave del mercado recibieron este miércoles una noticia intranquilizadora sobre las reservas del Banco Central: la autoridad monetaria habría realizado una fuerte venta de oro en los últimos días.

La novedad se difundió en un informe de la consultora 1816, una de las predilectas en el ambiente bancario. Allí, se dice que: "Según se desprende del balance semanal del BCRA publicado hace unos minutos, el Central achicó un 11% su posición de oro en la última semana de julio. Desconocemos si fue para financiar parte del pago al FMI de u$s2.700 millones del viernes o sencillamente para que la autoridad monetaria gane algo de liquidez en dólares".

En ese contexto, el dólar minorista cerró a $291,3, con una suba de $1,1 y el blue $10, para cerrar a $570. El CCL subió 1,4%, a $576,7; mientras que el MEP ganó 0,3%, a $514. El mayorista, finalizó en $278,1. En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta se ubicaron en $509,8, para compras superiores a 300 dólares, cotizó a $582,7.

El índice S&P Merval cayó 1%, con lo que sumó la cuarta rueda consecutiva con resultados negativos, mientras que las acciones de empresas argentinas (ADRs) que cotizan en Nueva York operaron con altibajos.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con bajas de 20 centavos en promedio. En cuanto al segmento CER, los títulos dejaron subas de 0,9% promedio. En este marco, el riesgo país avanzó 0,6% para quedar en 2.024 puntos básicos.

El Banco Central aclaró que mantiene la misma posición de reservas en oro y afirmó que el balance del organismo monetario "refleja operaciones financieras habituales para mejorar la rentabilidad de las reservas" y que esto incluye "a todos los activos en poder del BCRA y son auditadas en forma interna y externa".

En un comunicado, la autoridad monetaria remarcó que "en el caso del oro, el BCRA mantiene la misma posición en dicho metal".

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, explicó respecto de la suba del dólar que "hay una cosa especulativa sobre todo de algunos sectores que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos y lo logró; que no iba a poder cerrar su situación de acuerdo con el Fondo y lo logró; que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder US$ 21 mil millones de exportaciones y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando y llevando, sin frenar el nivel de actividad. Y el último bastión que les quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue", analizó.