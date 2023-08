“Hay muchas operaciones que se frenan por incertidumbre económica”

04/08/2023 - 22:49 Economía

El corredor inmobiliario Víctor Olivieri brindó una capacitación sobre tasación de inmuebles invitado por el Colegio de Corredores local (CCPISE), con el objetivo de unificar criterios y generar un espacio de intercambio “para realizar procedimientos uniformes de tasación más justos y equitativos entre las partes”.

Al ser consultado por EL LIBERAL sobre cómo se pueden lograr tasaciones en un contexto de alta inflación, dijo que “es muy difícil porque hay que estar atentos a los cambios, a la influencia de la economía, de la política, eso influye en precios. Pero lo que hacemos con este curso es explicar metodología de tasación, de cálculo, para que haciendo una adecuada observación del mercado, la metodología va a permitir realizar tasaciones actualizadas, respetando la circunstancia de mercado”. En ese contexto, el presidente del CCPISE, Héctor Salvatierra señaló que “creemos que es necesario brindar este tipo de capacitaciones en un contexto como el actual, para tratar de brindar más herramientas a los asociados para desarrollar su actividad”.

A su vez, respecto de si en este año electoral y con la situación inflacionaria en el medio resulta más complicado concretar operaciones, indicó que "las operaciones van en muchos casos frenándose o frustrándose por la incertidumbre que genera la situación económica que paraliza operaciones y genera un problema de sustentabilidad de la actividad, porque el corredor vive de los honorarios y si no hay operaciones entran en crisis". Apuntó que "las partes contratantes también están en crisis porque alguien necesita vender y otro comprar, pero eso se ve frenado, entonces la tasación intenta encontrar un equilibrio entre oferta y demanda".

Consultado respecto de la moneda en que se realizan aquellas operaciones que llegan a concretarse, señaló que "los corredores inmobiliarios sugerimos que se realicen las tasaciones en pesos, pero lo que sucede es que los propietarios cuando reciben el informe de tasación, indefectiblemente realizan la conversión a dolares, establecen el valor de la tasación en dólares a los fines de que se conserve durante más tiempo el importe".

Puntualizó que "obviamente que eso no es lineal porque si hay una suba exhorbitante del dólar eso no se traslada a la propiedad, si amanecemos con un dolar a 570 y mañana a 600 no es que vale más, nosotros no hacemos tasaciones en dólares sino en pesos porque es lo que corresponde pero los propietarios que son quienes deciden y los compradores luego pueden hacer la operación como ellos quieran".

A su vez, con respecto a si las PASO del próximo domingo distenderán la incertidumbre del mercado, indicó que "no creo porque no resuelven la incertidumbre que tenemos porque lo que va resolver la incertidumbre será cuando se elija el próximo presidente, el corredor inmobiliario igual trabaja sin orientación al respecto, lo que nosotros necesitamos es tener certidumbre, previsibilidad, cualquier gobierno que aporte previsibilidad, claridad respecto de cómo se va a trabajar el crédito hipotecario, los alquileres, nos va a servir para poder trabajar tranquilos".

Añadió que "es necesario que se resuelva la cuestión de los alquileres que las partes recuperen la libertad de pagar en el plazo de contrato a dos años máximo y que puedan ajustar en períodos más cortos como por ejemplo en 6 meses como era antes porque con esta inflación se genera una distorsión importante en el valor de entrada a la propiedad, de renovación, de prórroga y esas distorsiones no son positivas".