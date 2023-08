Varias pick up ya superan los $25 millones en el país

05/08/2023 - 21:33 Economía

Las camionetas de fabricación nacional ya cuestan hasta $25 M, según el índice que realiza cada mes la web especializada en la industria automotriz local Motor1.



El ránking de precios es el siguiente: 1. Amarok V6 258cv Black Style AT 4Motion: $25.662.450. 2. Ranger V6 Ltd Plus AT 4WD: $25.568.000. 3. Hilux GR-Sport IV: $25.545.000. 4. Amarok V6 258cv Ext.AT 4Motion: $25.537.20. 5. Amarok V6 258cv Highline AT 4Motion: $23.865.850. 6. Hilux 2.8 TDi Conquest AT 4x4: $22.815.000. 7. Hilux 2.8 TDi SRX AT 4x4: $22.724.000. 8.Ranger 2.0 Ltd AT 4x4:$21.869.000. 9. Amarok 2.0 TDi 180cv HigL. AT 4Motion: $21.769.600. 10. Nissan Front Pro-4X AT 4x4: $21.337.300.