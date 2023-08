El blue llegó al nuevo récord de $596 al inicio de semana previa a las Paso

07/08/2023 - 21:49 Economía

El dólar blue aceleró su carrera alcista en la previa de las elecciones Paso y cerró en $ 596 marcando un nuevo máximo nominal, impactando en las subas de las cotizaciones alternativas y financieras, mientras que economistas consultados por EL LIBERAL alertaron por la incertidumbre preelectoral y también por el traslado a precios de una parte de este avance.

La divisa marginal saltó $ 22, una de las subas diarias más alta, hasta los $596 en la venta y $ 591 en la compra, mientras que en la plaza porteña llegó hasta el récord de $ 597 intradiario, según las cotizaciones en el mercado marginal. Incluso en algunas provincias la divisa superó los $ 600.

Ante un firme proceso de dolarización, lo que en el mercado se define como estrategia de cobertura, los operadores sostenían desde la mañana temprano que esta semana. "No vemos factores relevantes que puedan calmar la presión dolarizadora en las cinco ruedas de aquí a las Paso", advirtieron desde PPI en el Research semanal.

La moneda marginal llegó a cotizar en $ 604 en Tierra del Fuego, $ 601 en Salta y Córdoba, $ 600 en Buenos Aires y en las cuevas locales llegó a los $605. El alza llevó la brecha del blue con el cambio oficial al 109,9%, máximo valor desde el 18/5 cuando llegó al 110,3%.

La semana anterior el dólar informal subió $23, tras acumular en julio un alza de 11,3%, la mayor suba mensual desde abril, cuando saltó 18,7%.

El Banco Central (BCRA) empezó la semana con compras por U$S 21 millones y en el mes suma unos US$ 380 millones. Las economías regionales liquidaron US$ 132,3 millones.

Tipos de cambio

Entre las cotizaciones que aplican para los gastos en el exterior el dólar Qatar cotizó a $588,4 y el solidario con la carga impositiva y el turista o tarjeta operó en $514,85. El dólar mayorista avanzó a $283,2, la corrección de un comienzo de semana más alta desde agosto 2019.

En la bolsa de comercio el dólar MEP cotiza en $523,25 y la brecha con el oficial alcanza el 85,04%, mientras que el Contado con Liquidación sube a $594,04, y el spread con el dólar oficial se ubica en 109,87%.

Para Orlando Ferreres, economista de OJF y Asociados, "es evidente que el dólar blue y los financieros reflejan la incertidumbre del público. Por lo tanto en parte el dólar blue puede influir en los precios y aumentar la tasa de inflación", señaló ante la consulta realizada por EL LIBERAL.

En tanto, el Merval mejoró 0,2% y los ADR de empresas argentinas en Wall Street, cerraron en su mayoría con pérdidas de hasta 2,2%. El riesgo país subió 4 unidades a 2.020 puntos básicos.