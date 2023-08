La caída de ingresos por la sequía en las principales provincias productoras llega a U$S 17 mil M.

12/08/2023 - 21:41 Economía

El sector agropecuario argentino sufrió una fuerte baja en sus niveles de cosecha en esta campaña por los efectos de la sequía, situación que se espera revertir en la próxima campaña pero que, mientras tanto, tendrá un impacto en las distintas zonas productivas, aunque la caída no fue pareja en las distintas provincias.

Un análisis realizado por el economista Juan Manuel Garzón de la Fundación Mediterránea, indica que a nivel nacional, "consolidando los 7 granos más importantes: cebada, trigo, soja, maíz, girasol, sorgo y maní, la producción podría estar ubicándose en los 85 millones de toneladas, una cifra que se ubica 38% por debajo del ciclo previo y que representa una pérdida de volúmenes del orden de los 53 millones de toneladas. El único antecedente reciente de un golpe tan fuerte en la producción de granos del país se encuentra en la campaña 2008/2009, en la que se perdió el 37% de la producción (unos 35 millones de toneladas)".

En el caso de Buenos Aires, y considerando estos 7 cultivos líderes, señala que la producción se ubicaría en 30,2 millones de toneladas, perdiendo 16,8 millones de toneladas respecto del ciclo 21/22 (-37%).

En Córdoba se terminarían perdiendo 17,1 millones de toneladas (-45%). Santa Fe perdería 11,5 millones de toneladas (desde 20,3 a 8,8 millones), un ajuste del 57%. Santiago del Estero, en cuarta posición y mejor parada en esta campaña, presentaría un ajuste hacia abajo del 22% en la producción de granos, retrocediendo de casi 10 millones de toneladas en la campaña anterior a unos 7 millones en esta última.

A su vez, de acuerdo con el mismo informe, el valor de los granos producidos en el ciclo 2022/23 en Buenos Aires se aproximaría a U$S 9,2 mil millones, en Córdoba a U$S 6,5 mil millones, en Santa Fe U$S 2,9 mil millones y en Santiago del Estero U$S 2,3 mil millones.

En el caso de las dos primeras provincias estarían resignando U$S 5,7 mil millones y U$S 5,5 mil millones respectivamente con relación al ciclo 2021/22; Santa Fe U$S 3,7 mil millones, Entre Ríos U$S 1,0 mil millones, Santiago del Estero U$S 0,7 mil millones y La Pampa U$S 0,6 mil millones.

En términos del tamaño de las respectivas economías provinciales, la pérdida de ingresos más alta se da en Córdoba, con una diferencia de valor de mercado de los granos producidos en el ciclo que es equivalente a 10 puntos porcentuales del PIB provincial estimado para el 2022; le sigue La Pampa, con un impacto de 9 puntos del PIB, luego vienen Santa Fe y Santiago del Estero con 7,3 puntos y 5,9 puntos del PIB.

Efectos

Esta situación de caída en la producción, produce efectos múltiples en las zonas productivas. Garzon destacó que "los canales de transmisión son múltiples, pero el más relevante es que las empresas, sus titulares y/o sus empleados, suelen residir en la propia región y por tanto una cosecha fallida implica menores recursos para gastar (en bienes y servicios)".

Añadió que "también es razonable pensar que la menor demanda de servicios comerciales y de transporte (por la pérdida de volúmenes) afectará a muchos prestadores de la región o que la demanda de inversión decaerá hasta que se recupere liquidez y capital perdido, lo que implica menor trabajo para proveedores de bienes de capital, insumos, servicios profesionales, técnicos, comerciales, etc. muchos de ellos de la propia región. La recaudación de impuestos de gobiernos locales y subnacionales difícilmente salga ilesa de todos estos ajustes".