Los combustibles, con alzas promedio del 9% y el pan, rumbo a los $800

16/08/2023 - 00:38 Economía

Por José Aranda (Redacción de EL LIBERAL)

La devaluación de 22% aplicada por el gobierno nacional desde el lunes, generó una catarata de incrementos en diferentes rubros, pero especialmente en los ligados a los alimentos y en otros productos clave que, en algunos casos todavía no son los definitivos. En el caso de los combustibles registran alzas promedio de 9%.

Al cierre de esta edición, YPF no había subido. En el resto, quedaron así: En Axion, la Súper a $289. La Premium, a $359 por litro. El gasoil a $319. El diésel Premium, a $395. En el caso de Shell, la Súper quedó en $304,90 por litro y la Premium en $379,90. El diésel, en $345,20. Y el diésel Premium, en $426,30.

La petrolera aplicó un porcentaje de suba por la tarde y sobre la medianoche, retrocedió con ese aumento a la mitad. En Refinor quedó en $295 la Súper y en $365 la Premium. El gasoil, en $329,90 y el Premium en $399,90. Los precios de combustibles al margen de la devaluación del 22% que pega de lleno a las estaciones de servicio, llevan casi 20% de retraso ante la inflación. “Hay una incertidumbre total con los precios. Hay algunos retoques, petroleras suspendieron despachos. Los precios de los lubricantes también aumentaron.

Hay una incertidumbre muy fuerte”, se sinceró el titular de la Cámara de Estaciones local (Cepase), Jorge Saad.

El pan, entre $800 y $900

En otro rubro sumido en la incertidumbre por la suspensión de ventas de harinas, desde el Centro de Industriales Panaderos empezaron a analizar cómo afrontar esta serie de alzas.

“Nos han suspendido la venta de harinas, pero las grasas, margarinas, levaduras, todo ha aumentado. Estamos aguantando el precio del pan y hasta el fin de semana vamos a ver si se estabiliza el precio del dólar y veremos qué precio vamos a estipular. Pero el precio del pan va a estar entre los $800 y $900 por kilogramo”, indicaron. Agregaron que “lo mismo está pasando a nivel nacional. Estamos sacando costos para decidir, pero la situación está muy complicada”.

En la actualidad, el precio sugerido del pan es de $600 por kilogramo.

La carne, +17% en 2 días

A última hora de anoche, los carniceros y los supermercados que venden carne recibieron nuevos precios para la media res: $1.800 por kilogramo la de ternera y $1.790 el novillito de feedlot. El lunes -24 horas antes- esos precios eran de $1.535 y $1.524, respectivamente. El 2/8, el kilogramo de la media res de ternera valía $1.300.

Desde entonces, acumula un alza de 38%. Esta última suba que impactará hoy en los mostradores implica que un kilogramo de blando para milanesas, por ejemplo, promediará los $3.500. El de asado, los $3.000 y un lomo, por arriba de los $4.000.

El pollo: +18% en 24 horas

Entre el lunes y anoche, los precios del pollo también aumentaron. La caja de 20 kilogramos que compran los minoristas, en el caso de una marca intermedia, pasó de $12.200 a $14.500.

Un 18% en un lapso de 24 horas. “Se han disparado los precios, no sabemos si va a haber otro aumento mañana” (por hoy), comentó un distribuidor de primeras marcas. De esta forma, el kilogramo de pollo entero subirá de los $750 promedio actuales a no menos de $900 promedio en los negocios minoristas como pollerías de barrio y despensas. Otro subproducto aviar como el huevo, en su precio mayorista por cajón de 30 docenas, pasó de $17.500 a $18.000 con lo cual es un avance de 3%. De costo, la docena pasó a $600.

Galletas y fideos: +25%

“Buen día, tenemos incremento de 25%. En cuanto tengamos la lista nueva la pasamos”. Con ese mensaje recibido antes de las 9, se despertó ayer el dueño de una cadena de supermercados local.

Era de una multinacional que vende golosinas, galletas, productos de almacén y otros. Otro mensaje, también en la mañana del martes tenía el mismo tenor: “Buen día, buen día, es mí deber informar que las listas de las empresas del grupo Bagley tuvieron un aumento del 25%”, indicaron.

A nivel nacional, algunos rubros, como vinos y golosinas, el alza trepa hasta un 50%. De acuerdo a la información que surge de las nuevas listas, los aumentos más significativos se dan en aceites (20%), yerbas, y arroz (25%), y bebidas (15%).

Productos electrónicos +25%

“En concreto, los índices de incremento han estado en el promedio de la devaluación o más, pero nuestros proveedores no solo no respetan los pedidos sino que no respetan incluso lo que uno tiene pagado por adelantado”, indicó Juan Lami, uno de los propietario de Las Malvinas.

Agregó que “en otros casos, la venta está suspendida, no dan parámetros de cuánto va a subir ni nada de nada. Las notas de pedido se han anulado y lo que ya está pagado, nos piden que paguemos la diferencia, sea de un 10%, de un 7% de un 8%, de lo que fuera, y la suba ha sido el promedio de la devaluación, entre un 20 y 25%, algunos no dicen nada, otros a media pero hay que esperar que se normalice”, agregó.

Vehículos 0km, sin listas

La suba del dólar hace suponer un cambio en los precios ya que entre el 40 y el 50% de los componentes de un vehículo son de origen importado.

“Está todo parado, no tenemos precio y fábrica no factura hasta nuevo aviso”, indicaron desde una popular marca que registra el modelo más vendido de los últimos años.

Corralones de construcción: 18 al 25%

“Como en todos los rubros, el lunes hemos estado con listas suspendidas de precios de casi todos los proveedores, salvo el cemento que ha aumentado un 12%, pero la mayoría comenzó a pasar listas recién esta tarde –por ayer- con aumentos del 18%, del 22%, la mayoría por encima del 20%, quedan algunos proveedores todavía con listas suspendidas que las conoceremos en estos días, pero lo que se ve es que no hay mucha gente queriendo comprar como en otras devaluaciones, estimo que está sin plata o la han guardado, no es como en otro momento, se está notando la estanflación”, indicó el propietario de un corralón con sucursales en la capital y el interior.

Productos de limpieza: +24%

Guillermo, propietario de un negocio que vende liquidos de limpieza sueltos y artículos para mascota, señaló que “ha subido mucho el precio con el dólar, pero la gente se queja, los proveedores no venden por mayor, solamente nos mandan un porcentaje de aumento del 24% pero no puedo pasar todo, porque no sé si pierdo o si gano, los proveedores creen que van a tener lista firme en estos días. Los liquidos se venden por litro, no hay promoción por 3 litros, pero no hay otra forma hasta que se normalice”.