Neumáticos, con alza del 20% y a precio abierto

16/08/2023 - 23:48 Economía

La devaluación del lunes impactó en los precios de distintos productos y servicios y continúa siendo un tema central. Las consecuencias de la depreciación se sintieron también en la industria automotriz y en las actividades que giran en torno a ella. Los 6 grandes fabricantes de neumáticos locales se cubrieron y a primera hora del lunes comunicaron que se suspendía la facturación "hasta tanto se aclare el panorama y se defina una nueva lista de precios", según explicaron.

Aunque las cubiertas sean de fabricación nacional, el problema radica en que la materia prima es importada, por lo tanto, el aumento del 22% en el valor del dólar se trasladó inmediatamente al costo de los productos.

Fate avisó el lunes que habría una suba de un 20%. Asimismo, Bridgestone confirmó que sigue abasteciendo a los puntos de venta entregando los pedidos que ya habían recibido, pero sin precio. "El problema lo tenemos nosotros, los que le vendemos a la gente, porque no sabemos qué precio ponerle. Así que lo que hicimos fue aumentar ese 22% y no vender más de cuatro neumáticos por cliente", señaló el dueño de una cadena de gomerías. "Nos aumentaron inmediatamente un 22% y no hay crédito", manifestó un empresario que compra materia prima para fabricar productos de goma.