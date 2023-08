El dólar blue siguió en alza y llegó a los $800 pero finalizó en $780

16/08/2023 - 23:55 Economía

El dólar blue saltó a $800 en el arranque de la jornada cambiaria, pero luego retrocedió a $770 y finalmente cerró a $780, en una plaza cambiaria al borde de un ataque de nervios.

La explosión de la divisa, que ya subió $175 tras la elecciones del domingo, hizo subir los precios de la carne, la harina y otros productos claves de la canasta familiar, además de un alza de los combustibles.

Hay mayoristas que no están entregando mercadería a la espera de que las industrias determinen los precios de los productos, en un escenario de alta incertidumbre y volatilidad.

En los últimos tres días el blue acumula una escalada de $175 o 28%, desde los $605 del viernes pasado y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanza el 122%.

Esa diferencia entre los dos tipos de cambio llegó el martes a 127,7% cuando la moneda marginal alcanzó su récord intradiario, el máximo valor desde la corrida de julio del 2022, cuando llegó a 139,3%, tras la renuncia del ex ministro, Martín Guzmán.

El Banco Central realizó compras por US$ 117 millones, en la semana adquirió US$ 453 millones y acumula en agosto casi US$ 600 millones de compras netas.

El dólar MEP o bolsa cayó por la intervención del BCRA, hasta los $660, mientras que el CCL avanzó hasta los $ 721 y el spread con el oficial llegó a 103,80%. Entre los dólares que aplican en los gastos en el exterior el dólar Qatar se ubicó en los $659,9, en tanto que el dólar ahorro y el tarjeta con los impuestos cotizó a $641,6.

El dólar oficial sin impuestos llegó a $367,50 en los principales bancos privados y el mayorista cotizó en los $ 350.

La acumulación de reservas del BCRA alcanza a US$ 1.512 millones desde el lanzamiento del programa de fomento a las exportaciones el 24 de julio próximo pasado. Pero las reservas siguieron bajando.

El promedio diario de compra de agosto subió a US$ 50 millones, por encima del anterior registro de mayo, de US$ 42 millones diarios, cuando estuvo vigente el plan de promoción de exportaciones.