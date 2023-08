En las jugueterías las subas de precios están por debajo del 20%

16/08/2023 - 23:58 Economía

La referente del sector jugueterías en la Cámara de Comercio local, Alexia Lindow, se refirió al efecto de la devaluación en el rubro, a días de la celebración del Día del Niño e indicó que si bien los proveedores "nos mandaron dos veces listas de precios", el traslado que se reflejará en los juguetes, en especial los importados, estará por debajo del 20%.

Indicó: "El lunes nos propusimos no aumentar. Pero el dólar en tres días aumentó extrepitosamente", agregó. Destacó que "la gente no solo ha venido a las jugueterías sino a todos lados y se da cuenta que los precios no son iguales y la verdad que no hay en ellos mucha noción de si las cosas están con un buen o mal precio". En jugueterías, quienes se llegan a ellas "lo que más consultan es si recibimos tarjetas y nosotros estamos con planes de tarjetas y vamos a estar toda la temporada y en cuestión de precios se busca adecuar al bolsillo de cada padre", apuntó. Rescató que en este escenario, "la gente está perdida con los precios, no sabe si está bien o mal, nosotros decimos que desde la Navidad hasta ahora, los precios han subido más o menos un 40%".