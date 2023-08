Los bioquímicos no acceden a los insumos básicos "porque no hay precio" y otros, "con precio abierto"

17/08/2023 - 00:02 Economía

El presidente del Colegio de Bioquímicos de Santiago del Estero, Dr Gustavo Videla, sostuvo a EL LIBERAL que tras la devaluación del lunes, existe una enorme preocupación en el sector porque los elementos básicos de trabajo con los que deben contar en los laboratorios como productos descartables y reactivos, en el primero de los casos "no tienen precio" y en el segundo, "los reactivos nos envían pero, sin precio".

Videla, recordó: "Nosotros hasta julio, teníamos un incremento en los artículos descartables básicos que usamos que oscilaba entre 119% y 150%, pero no así en los reactivos que estaban en el 75% hasta ese mes, pero no sé qué va a pasar ahora. No conseguimos, si queremos hacer un pedido de descartables, no lo envían porque nos dicen que no tienen precio los proveedores".

Destacó que ya antes de la devaluación, el promedio de aumento que registraban tanto descartables como reactivos, venía por encima de la inflación: Un 134% en los descartables y 75% en reactivos contra una inflación acumulada a julio del 60%.

En tanto, ahora tras la devaluación "en el caso de los reactivos, hay solo dos empresas que fabrican los reactivos en base a productos importados y ellos sí nos mandan, pero sin precio. Y nos dan a pagar entre 30 a 60 días. Pero, el desastre nuestro hoy es la falta de respuestas de las obras sociales, aunque las obras sociales gremiales son por ahí mucho más solidarias que las prepagas".

Puntualizó que si bien con el Pami, "teníamos un 60% de aumento contemplado hasta octubre y nos pagaron un bono de un 20% por única vez para compensar un aumento que otorgaron de las paritarias de sanidad. Pami más allá de todos sus problemas, nos está pagando bastante bien y regularmente. Pero no sucede lo mismo a nivel provincial".

Agregó que "todos los profesionales que utilizamos insumos importados estamos en medio de la incertidumbre".

Destacó que en las negociaciones con las obras sociales y prepagas "estábamos pidiendo una UB (unidad bioquímica) de determinado valor que es $240, la considerábamos prudentes, pero antes de la devaluación, ahora no sabemos cómo seguir, no podemos creer que vamos a seguir cobrando $240, incluso habíamos acordado por los próximos 3 meses esa UB con algunos, pero no lo vamos a poder respetar por el costo de nuestros insumos".