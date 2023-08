YPF sube 12,5%, congelan precios y prevén faltante de naftas el "finde" largo

18/08/2023 - 01:08 Economía

Mientras el Ministerio de Economía acordó un aumento de 12,5% en los precios de todos los combustibles de YPF y el resto de las petroleras, junto con un nuevo congelamiento hasta el 31 de octubre, desde la Cámara de Expendedores local (Cepase) alertaron que el desfasaje de precios que se produjo esta semana entre YPF y el resto de las petroleras, ocasionó ya un quiebre de stock en varias expendedoras en Santiago y en el Norte del país y anticiparon que habrá faltantes de combustible el fin de semana largo.

Con el alza de 12,5% de YPF, los precios de sus combustibles en la Capital santiagueña, quedaron de la siguiente manera: Súper $281,45, Infinia $359,77, Diesel 500 a $308,45 y el DInfinia a $402,62. En promedio, las naftas de YPF aumentan $35,56 y el gasoil, $39,43 por litro.

Anoche, al comunicar el acuerdo, el ministro Massa agradeció a YPF "que tomó la decisión de esperar un acuerdo general de la industria y refinadores para coordinar el aumento", aludiendo por elevación al resto de las petroleras, que el 15/8 apenas vencido el acuerdo de precios, remarcaron un 12,5% las naftas unilateralmente.

"Llegamos a un acuerdo que implica que el aumento del 12,5% será el último aumento hasta el 31 de octubre. No habrá más aumentos de combustibles", resaltó Massa.

También informaron que habrá beneficios fiscales que pueden ser quitados si las empresas violan el acuerdo, para estos casos, la Secretaría de Energía activará un sistema de denuncias.

Luego de la devaluación del lunes del 22%, Sergio Massa indicó que una parte del impacto de la devaluación la asume el consumidor, una parte las empresas y una parte el Estado resignando parte de los recursos que cobra en impuestos.

"Resignación de impuestos, resignación de utilidades y el único aumento vigente es este con el que YPF se equilibrará con el resto de las empresas", finalizó.

Tras el vencimiento del acuerdo de Precios Justos Combustibles el 15 de agosto, y la devaluación del 22% del lunes post Paso, las petroleras Raizen(Shell) y Puma aumentaron el martes, seguidos por Axion y ahora completa el cuadro YPF.

Efecto

La postura de YPF de esperar 4 días antes de subir el precio, produjo un desbalance en la demanda habitual que se reparte entre las expendedoras de todas las petroleras que derivó en un quiebre de stock, lo que implica que se quedaron sin combustibles, en especial naftas casi un 15% del total de las ubicadas en Santiago Capital.

Jorge Saad, presidente de la Cámara de Expendedores (Cepase) dijo que "a raíz de que YPF no subió sus combustibles junto a las otras petroleras, varias estaciones de YPF del Norte y de aquí han quebrado stock –por el combustible más barato se quedaron más rápido sin producto- y al suceder eso, la demanda ha migrado a las estaciones más cercanas de Shell, Axion o Puma, pero a todas ellas, también les han bajado entre 10 a 20% el volumen de envíos de combustibles desde las petroleras".

Agregó que "por eso hoy tenemos estaciones de diferentes petroleras con poco volumen de combustibles, a las de YPF con quiebre de stocks y menos volumen de envíos desde las petroleras".

Saad destacó que “hoy entre Santiago y La Banda hay un 15% de estaciones que están sin producto pero no cerradas porque por ahí pueden tener Premium y no Súper, en otros Súper y no Premium y con el diesel lo mismo, muchas operan todavía pero están con muy poco stock y si no reciben producto en los próximos días se va a agravar la falta de stock”. El dirigente, sostuvo que “no es solo en Santiago sino en todo el país la falta de stock, por eso el fin de semana largo va a ser complicado, en el norte Jujuy y Salta están con quiebre de stock y va a ser complicado normalizar el abastecimiento”