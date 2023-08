Indican un atraso de 45% en combustibles y el GNC subirá en los próximos días

19/08/2023 - 21:52 Economía

Tras los últimos incrementos de combustibles que hubo esta semana, desde la Cámara de Expendedores local (Cepase) alertaron que aún las naftas y el gasoil poseen un retraso en sus valores con respecto de la inflación que ronda el 45%, con lo cual "estaría faltando una actualización de ese orden para compensar ese atraso" a la par que indicaron que el precio del GNC por el ajuste en los costos internos de cada estación tendrá un reacomodamiento antes del 31 de octubre.

Esta semana, las petroleras ajustaron un 12,5% los precios de los combustibles tras la devaluación de 23% que decidió el gobierno nacional el lunes pasado.

Según Jorge Saad, presidente de la Cepase, indicó que "los precios de la nafta y el gasoil vienen atrasados en casi 30 puntos por debajo de la inflación, pero si a eso se le agrega la diferencia por el tipo de cambio por la devaluación, estamos como un 43/45% atrás, según la zona del país. En ese orden estaría faltando aún para actualizar los precios".

A su vez, con respecto al precio del GNC, sostuvo que "la última actualización ha sido el 1 de agosto. Esta modificación se hace en forma trimestral, que es lo que nos hace la distribuidora y la transportista, a la estación de servicio, con lo cual el precio del valor del gas terminaría fijado hasta el 31/10, con lo cual el 1/11 se iniciaría con un precio nuevo".

No obstante, indicó: "No vamos a tener cambios por el costo del gas, el transporte o la distribución, pero lo que sí estamos analizando son los costos operativos en cada estación que se nos están disparando por los cambios en los costos de la energía, salarios y otros ítems que tienen incidencia en el GNC".

Puntualizó que "hay provincias que ya están llegando en el orden de los $18 a $19 de aumento, nosotros estamos sacando números sobre el costo operativo en cada estación de servicio, para poder trasladarlo hacia el consumidor. Pero bueno, todavía estamos en análisis de eso por cada estación de servicio pero a raíz de eso, va a haber ajustes en el precio del m3 antes del 31 de octubre".

A su vez, al ser consultado respecto de la posibilidad de implementar un cobro extra por "servicio de playa" tal como lo advirtieron desde la Asociación de Operadores de YPF (AOYPF) esta semana, destacó que en esa red "estaban viendo cómo implementarlo, era un valor adicional de combustible para poder solventar un poco los costos operativos que son muy elevados y que hay estaciones de servicio que no los están pudiendo cubrir". Agregó que "las estaciones oficiales de algunas petroleras, quizá no lo puedan aplicar. Pero éste es un tema que estaba en análisis. Eso es lo que querían implementar en un principio las estaciones para poder cubrir los costos operativos. Pero, eso todavía no está definido".