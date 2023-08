"Las distorsiones por la devaluación son enormes"

19/08/2023 - 21:58 Economía

El presidente de la Federación de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce), Silvio Rizza, se refirió a la devaluación e indicó que "impacta muchísimo a las empresas porque empiezan las parálisis en las actividades, porque el que tiene un producto no quiere vender, con lo cual no se puede comprar, no se puede reemplazar insumos que son esenciales, entonces se ingresa en una crisis todavía mayor porque el miedo y estos problemas paralizan".

Agregó que "las distorsiones que genera esta devaluación son enormes, porque se pierden los precios relativos, no sé qué tanta confianza puede generar el próximo gobierno asuma cualquiera sea, cualquiera de las chances que tengan, cuáles van a ser los planes que tienen ideados de llevar a cabo y cuáles van a poder llevar a cabo, porque siempre se duda de las implementaciones y llevar adelante una coherencia fiscal y monetaria". Apuntó que "además, hay que saber o tratar de descifrar qué va a pasar en octubre y en diciembre cuando asuma el nuevo gobierno, es un tema no menor".

Rizza sostuvo que "obviamente nadie quiere desprenderse de los activos que tiene porque al no tener moneda el país, para lo que uno trabaja que es para cobrar, resulta que cuando lo recibe, ya no sirve, entonces lo tienes que cambiar por otro activo".