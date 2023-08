Massa en Washington: consiguió financiamiento del Banco Mundial y el BID por más de US$ 1.300 millones

22/08/2023 - 19:31 Economía

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en la tarde del martes en Washington que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgarán financiamiento adicional a la Argentina por un monto total de US$ 1.310 millones hasta fin de año.



En concreto, US$ 450 millones del Banco Mundial estarán enfocados en la Tarjeta Alimentar y en el programa de Asignación Universal que refuerzan el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, y otros US$ 200 millones para el prefinanciamiento de exportaciones y de importaciones de pymes, que será instrumentado por el Ministerio de Economía.



También se firmaron contratos con el BID para el financiamiento del puente que une las provincias de Corrientes y Chaco; la ampliación de la represa de Salto Grande; y el prefinanciamiento de las empresas exportadoras de economía del Conocimiento.



"Esto tiene por objetivo central completar un cupo de 1.300 millones de dólares de aquí a fin de año de financiamiento adicional del Banco Mundial y del BID, que de alguna manera para la Argentina son fundamentales para seguir fortaleciendo reservas, pero además seguir financiando proyectos para el desarrollo", señaló Massa esta tarde en una conferencia de prensa posterior al encuentro con funcionarios del BID.



La reunión con el FMI

El encuentro con el Banco Mundial

Los anuncios se realizaron antes de la reunión que este miércoles celebrará el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aprobar la quinta y sexta revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas acordada por el Gobierno y los equipos técnicos del organismo a finales del mes pasado, lo que habilitaría la transferencia de fondos que irán a reforzar las reservas.Este miércoles Massa también mantendrá un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva."Estamos convencidos de que el miércoles se va a aprobar la revisión que nos va a permitir acceder a un desembolso para la Argentina de US$ 7.500 millones", dijo Massa.Sobre el encuentro que el miércoles tendrá con la directora gerente del FMI, el ministro señaló que será "para revisar todo el procedimiento de desembolsos", ya que la Argentina completó el pago de cuotas en las últimas semanas a través de operaciones de crédito con Qatar, con China y con la CAF, por lo que hay que definir "cuánto se transfiere a la Argentina en dólares y en yuanes, sobre todo teniendo en cuenta que parte de los desembolsos a Argentina los hizo en derecho de giro, pero parte de los desembolsos en yuanes".Consultado sobre cómo impactarán los desembolsos en las reservas , el ministro recordó que en los últimos 21 días el Banco Central intervino con compras en el mercado cambiario por US$ 1.700 millones , y que "el objetivo de seguir acumulando reservas y tratando de recomponer en un año que es, tal vez, el más trágico en términos de economía para la Argentina por el impacto de la sequía".Aun así, aclaró que el proceso de "cuidado de las reservas" se tiene que dar "sin frenar la actividad"."Algunos creen que la forma de cristalizar las reservas es frenando la actividad de las empresas que necesitan insumos para importar. Y nosotros entendemos que hay que mantener el equilibrio", afirmó Massa .El ministro de Economía, Sergio Massa, concluyó este martes su primer encuentro formal con Anna Bjerde, directora gerente de Operaciones de Crédito del Banco Mundial (BM).Según testigos de la reunión consultados por Télam, el encuentro "fue muy productivo" y se acordó el financiamiento del organismo multilateral en dos proyectos: uno de promoción para las Pyme, y otro para política alimentaria, que totalizan US$ 650 millones.Por otra parte, esta tarde el ministro mantendrá un encuentro con el subsecretario para Asuntos Internacionales, Jay Shambaugh, y con el secretario asistente para Mercados Internacionales, Michael Kaplan, ambos funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.Según trascendió, en el gobierno de Estados Unidos generó impacto el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 da agosto y la posibilidad de que el candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, que fue el más votado en esta instancia electoral, se consagre a la Presidencia con su propuesta de dolarización.Según una fuente consultada por Télam, miembros calificados del gobierno de Biden consideran que esta medida por la que aboga el postulante liberal "requerirá toda una ingeniaría para su implementación y no será fácil".La agenda del ministro continuará este miércoles con un encuentro con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, en tanto que durante la tarde está prevista la reunión de Massa con Kristalina Georgieva.