Un estudio anticipa una caída fuerte en el consumo masivo en la primera semana de agosto

22/08/2023 - 23:27 Economía

El consumo masivo cayó un 16,1% en la primera semana de agosto respecto del período previo, acelerando la tendencia regresiva de julio cuando había sido del 15,8%, según estudios privados. E l a c u m u l a d o d e l a ñ o muestra una contracción del -6,1% con similar tendencia en el Interior (-5,6%) y en el área metropolitana (-7,6%). Los datos surgen de un trabajo de la consultora Focus Market en base a cifras suministradas por S canntech (lector de código en 680 puntos de venta de todo el país que procesa 3,5 millones de tickets al mes).

“El consumo viene arrastrando caída en los últimos meses. El mes de agosto tanto la devaluación del tipo de cambio oficial mayorista que en los primeros 11 días corría a un ritmo del 16% mensual, la incorporación de impuestos para la importación de bienes y servicios, la devaluación de esta semana del 22% y la evolución de la cotización del dólar en el paralelo está llevando a fuertes alzas de precios de hasta el 25%”, señaló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

Di Pace sostuvo que “los precios de la economía se están ajustando rápidamente luego de la devaluación del peso frente al dólar durante esta semana”. El trabajo muestra que “todas las familias de productos retroceden. Alimentos, Cuidado Personal y L impieza son las de mayor retroceso en consumo en el acumulado 2023. Bebidas es la que menor caída presenta, recuperando peso en la f acturación del canal”.

BALANZA COMERCIAL Cerró 7 meses con déficit de U$S 5.142 millones

Se van más dólares de los que ingresan por el comercio exterior

La balanza comercial arrojó un déficit en julio de U$S 649 millones, por sexto mes consecutivo, y acumuló en los primeros 7 meses del año un rojo comercial de U$S 5.142 millones. Según informó el Indec, el rojo acumulado en el año hasta julio contrasta fuertemente con los US$ 2.493 millones de superávit que se registraron en igual período del año anterior.

En julio, las exportaciones alcanzaron los U$S 6.060 millones y cayeron 22,4% interanual y se redujeron en U$S 1.745 millones, debido a una baja de 12,7% en las cantidades y de 11,0% en los precios. Las importaciones llegaron a U$S 6.709 millones y bajaron un 19,1% respecto a julio del año anterior, que representaron U$S 1.580 millones menos, por la caída de 15,2% en los precios y de 4,7% en las cantidades.

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 20,7% en relación con julio del año anterior y alcanzó un monto de 12.769 millones de dólares. Las ventas al exterior subieron un 6% en la comparación con junio pasado y se redujeron 0,5% en la serie tendencia-ciclo, en la misma medición.

Las compras al exterior cayeron 3,8%, mientras que la tendencia- ciclo aumentó 0,5%, con relación a junio ultimo. Todos los rubros exportables disminuyeron en julio, salvo el de combustibles y energía (CyE), que aumentó 17,6% interanual. Las exportaciones de productos primarios cayeron 41,3%, las manufacturas de origen agropecuario 26,1% y las industriales 3,3%, todos en la comparación interanual.

En las importaciones se redujeron en un 78,5% la de vehículos automotores de pasajeros, las de combustibles y lubricantes 60,7%, bienes de consumo bajaron 5,0% y en el rubro “resto de importaciones” un 13,7%, por la menor compra de bienes despachados mediante servicios postales y la de bienes intermedios que se contrajeron un 2,1%.

En las compras al exterior subieron las de piezas y accesorios para bienes de capital un 7,1% y la de bienes de capital un 1,9%. En julio, el intercambio con el Mercosur registró un saldo negativo de US$ 576 millones y en los primeros siete meses del año alcanza a un déficit de US$ 5.643 millones.