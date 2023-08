Aumenta un 12,5% la garrafa de 10 kilogramos la semana próxima

25/08/2023 - 23:43 Economía

El precio de la garrafa de gas de 10 kilogramos que se comercializa en puerta de distribuidora, subirá la semana próxima un 12,5% lo que llevaría su costo de los $2.650 actuales, siempre en puerta de distribuidora, a casi $3.000.

En tanto, el precio con envío a domicilio que realizan distintas empresas varía, pero superará los $3.500 y en estaciones de servicio y diferentes negocios minoristas, se ubicará entre los $4.000 y $4.500.

Cabe destacar que el precio de la garrafa de 10 kilogramos tuvo un reajuste el 1 de agosto que llevó su valor a $2.150 y luego, a mediados de mes hubo otro incremento a $2.650.

Agregaron que "si bien resta la última semana del mes (que definirá si se mantiene o no el salto de precios), es muy probable que en agosto 2023 se observe el mayor salto de precios (en términos reales) de la carne bovina de al menos los últimos 18 años (2005-2023) y por tanto el mayor aporte a la inflación de este producto en la medición de los organismos oficiales".

En cuanto a las causas del incremento de carne vacuna, señalaron que "por detrás de la fuerte suba, está un gran aumento en el precio de los animales en pie. Entre la tercera semana de julio y la tercera semana de agosto, el precio del novillito en el Mercado de Cañuelas (ex Liniers) subió un 70%. Los factores que explican esa suba no son tan evidentes. Entre las hipótesis están un posible desequilibrio por cuestiones estacionales entre la oferta y demanda de animales con destino exportación, la necesidad de recomponer márgenes en los feedlots (afectados por Dólar Maíz y otros factores), y un past through muy completo y rápido de la devaluación post PASO a los precios de la hacienda por retracción y/o menor disponibilidad de animales, entre otras".

A su vez, en cuanto a cómo pueden seguir los precios de la hacienda y la carne, señalaron que "debe monitorearse la respuesta del consumidor, si valida los nuevos valores o, por el contrario, se observa una retracción del consumo y, por el lado de los exportadores, si los negocios siguen siendo rentables a los nuevos precios, con un tipo de cambio que se quedaría en los $350 hasta las elecciones de acuerdo al gobierno. Respecto a esto último, los precios en dólares de la hacienda local han quedado bastante por encima de los valores de la región (Brasil, Paraguay, Uruguay), lo que limita la competitividad de los exportadores y pone cierto techo a los valores para las próximas semanas".